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CHILL CLUB25/26｜陈凯咏入围「唱作歌手」质疑大会搞错 林恺铃坚持不纹男友名：唔老黎

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-11 HKT
发布时间：20:45 2026-04-11 HKT

陈凯咏(Jace)和林恺铃都入围唱作歌手，陈凯咏搞笑问是否有误会，虽然去年推出了很多歌，但大部分都不是自己作品，她写的歌很少派台，很担心大会搞错，直言对获奖信心不大，指人多奖少，其他对手都很犀利，对颁奖礼以志在参与的心态出席。

林恺铃感动创作身份获认同

林恺铃亦没有信心获奖，指自己未够班，但对于入围唱作歌手很感动，因觉得这个身份很少人知，有人记得很开心，见林恺铃手臂上有纹身，她表示已纹了多年，身上纹身都很小，5只手指数得晒，问到是否问准了妈咪？她笑言是有策略地纹身，「第一个纹身是纹在脚上，是与妈咪有关的纹身，但之后应该不会再纹，因为想纹的地方都是见光的，拍戏时会有影响不方便。（有无试过将男朋友纹上身？）我觉得纹身不能纹另一半，纹咗对方的名会分手，觉得『唔老黎』，所以不会咁做。」

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