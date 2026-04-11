白梓轩于浅水湾除剩内裤跳海救遇溺者 香港出生赴台发展 近年闯内地市场曾拍《以爱为营》

香港出生的中英混血男星白梓轩，日前在浅水湾上演了英勇救人的一幕，昨晚（11日）获TVB节目《东张西望》报导。事缘三月底，他与朋友在游艇出海时，发现两名少女在海中挣扎、疑似遇溺，在危急关头，他奋不顾身地脱去衣物、仅穿内裤便跳海施救，成功将两人平安救起。其见义勇为的行为，在事后获得大众激赞。

白梓轩勇救遇溺少女

白梓轩接受《东张西望》访问，他忆述当时看到两名少女在离船约150至200米远的海中央载浮载沉，起初以为她们在玩乐，但观察一会后惊觉不对劲，于是立即高声询问。少女们随即惊慌呼救，白梓轩当机立断，火速跳入海中，迅速游到她们身边，将已体力不支的两人救回船上。

白梓轩事后谦虚地表示，虽然当时海水仍有点冷，但在紧急情况下没有多想，直言救人是「应该的」，没甚么特别。他也借此提醒大众，进行水上活动时务必注意安全，穿好合身的救生衣，若不幸发生意外，应尽量保持冷静以待救援。

相关阅读：Super Junior首尔演唱会爆意外断栏一刻惊吓画面网上疯传 3名粉丝2、3米高处堕地伤势曝光

白梓轩于内地及台湾具知名度

现年40岁的白梓轩在香港出生，凭著俊朗的混血外型和健硕身材，活跃于幕前。他早年主要在台湾发展演艺事业，曾参演经典台剧《醉后决定爱上你》，打开了知名度。其后他也积极参与香港电影的演出，作品包括《十分爱》和《破事儿》等。近年，他亦有参演内地剧集，在人气剧《以爱为营》中也能看到他的身影。这次英勇救人的事迹，让他除了演员身份外，更添上了一位「平民英雄」的光环。

相关阅读：泰国GL剧女星Christine Gulasatree Michalsky送医期间遭性侵拍裸照 救护员被捕后认罪