CHILL CLUB25/26｜许廷铿惊爆「生蛇」带病现身　方皓玟为食榴梿失声致失场：一个害全家

许廷铿、方皓玟、陈凯咏、林恺铃今日（11日）出席《CHILL CLUB》颁奖礼记者会，许廷铿台上透露最近后背生蛇，称初时以为是左手手术后，做物理治疗时的酸痛，后来发现痕迹范围有扩散，又似是神经痛，符合生蛇的病征，已看了医生，虽然已在治疗中，但记者会中段亦开始感到痛。

许廷铿自嘲体质不适合放假

谈到他最近不时受伤生病，他无奈指近来无压力又睡得好，不明为何会生蛇，之前打波压力不大，笑言或因未能与姜涛打波，又说自己属龙无犯太岁，反而今年应该很旺，可能在行运前要先清走衰气，透露早前才与家人到外地过复活节，已充好电开工，笑言自己的体质或者不适合放假才会生病。

方皓玟不便透露蚀几多

旁边的方皓玟一听到他生蛇，即表示他可取代单立文拍预防生蛇的广告，笑指之后会去打蛇针，期望会在诊所看到许廷铿的广告，而她早前亦因食得太多榴梿干上火而失声，导致要取消演唱会，她表示这是人生第一次失场，经此教训，她下定决心要戒榴梿，亦警惕自己不要自以为身体健康就放松，不能心存侥幸，问到是否令主办单位蚀很多钱？她表示不便透露蚀几多，不要再提伤心事，她会赔给对方一个最好的演出，现在正与乐手夹期，「几时再开未知，要和所有人夹期不容易，今次真的是我一个害全家。」又问与许廷铿一起做访问是否因为两人都有伤病，场面好笑。