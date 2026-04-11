CHILL CLUB25/26｜李幸倪直认需要奖项的鼓励 颁奖礼与《25+英皇群星演唱会2026》同一日:等公司安排 对王双骏辞任感惊讶

李幸倪（Gin Lee）今日（11日）出席《CHILL CLUB》颁奖礼记者会，讲到她是今年颁奖礼大热之一，她表示会全力以赴，笑谓大家不要因她出道多年，就以为她不再需要奖项的鼓励，呼吁大家要投她一票。

李幸倪与王双骏沟通很顺利

颁奖礼与《25+英皇群星演唱会2026》撞正同一日，问到是否将参与演出5月4日的演唱会？她即大卖关子，笑指有机会未能分身，颁奖礼高层也有问她会不会出席，「公司的演唱会很想上台，但颁奖礼亦很期待，一切等公司安排。」对于王双骏辞任演唱会监制，问到可有影响士气？Gin表示自己的部分未有受影响，上月也有与王双骏面对面开会，大家沟通得很顺利，对他的辞任是惊讶大于可惜，会了解当中发生了甚么事。

Gin Lee有follow轩仔社交网

另外，同公司的张敬轩昨日在社交平台大规模取消追踪过千朋友，她表示自己有follow对方的社交网，但不知道对方有没有follow自己，她也是今日才看到报道，未有时间详细了解，称活动后再去了解，坦言私下与张敬轩较少联络，大家各有各忙，但见面时都会聊天，讲到张敬轩担任保安局的特别项目导师一事，Gin表示事前并不知情，对于他为之前言论道歉一事，Gin指不方便讲太多，交由公司统一回复。