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前香港先生吴云甫遭揭上课恶行？转行教健身黑材料连环爆 网民：态度衰到喝狗咁

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-11 HKT
发布时间：20:00 2026-04-11 HKT

前香港先生吴云甫（Owen）近年转型担任健身教练及节目主持，形象健康正面。然而，继日前被网民投诉在健身室态度恶劣后，今日（11日）再有网民于Threads发文，指控吴云甫过往在担任教练时，曾嘲笑学员动作慢，事件再次引起热议。

吴云甫被投诉态度差亲自道歉

事源于数天前，一名网民在社交平台 Threads 发文，不点名投诉长沙湾一间健身室的驻场 Hyrox 教练。该网民表示，在使用健身器械时，该名教练为了让其学生使用器材，用极不耐烦及恶劣的语气喝令他离开，形容其态度「衰到喝狗咁」。事件曝光后，吴云甫现身承认自己是当事人，并在帖文下亲自留言道歉，解释当时见到对方戴著耳机，情急之下语气过重，承认自己没有礼貌并表示歉意。

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再有网民发文批评吴云甫态度差

正当事件看似告一段落，今日（11日）再有另一名网民发文「爆料」，声称自己亦曾「领教」过吴云甫的态度。该网民表示，自己以前参加吴云甫的健身班时，曾因动作「慢半拍」而被他取笑。虽然吴云甫没有直接说出口，但该网民指从他的面部表情感受到不礼貌对待，「我当年已经对佢印象麻麻。你收钱教学生唔系叫你取笑学生。 而家原来真系有人爆佢态度差劲。 我想引证系真有其事。」该网民直斥，吴云甫身为公众人物，态度差劣实在要不得，并建议他当时其实可以透过拍膊头或手势示意，根本无需要大声喝斥。

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吴云甫曾参选2009年香港先生

现年44岁的吴云甫（Owen）曾参选2009年香港先生，其后加入娱乐圈。近年他淡出幕前，成功转型为健身教练，并活跃于不同平台的节目主持工作，在社交平台上亦不时分享健身及家庭生活，形象一向正面。如今接连被网民指控其教练态度出现问题，引起大众关注。

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