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正义女神｜蒋祖曼激罕演甜美温柔角色 自爆现实中视阿佘为「感化官」

影视圈
更新时间：18:15 2026-04-11 HKT
发布时间：18:15 2026-04-11 HKT

剧集《正义女神》昨晚一集重点刻划了蒋祖曼（Joman）饰演的郑邵玲感化官，生性温柔善良又包容的她，对自己跟进的所有少年犯均很有感情，并一心觉得自己有能力帮助所有人改过自新。可惜昨晚一集，郑邵玲跟进的其中一位少年犯疑因吸毒过量离世，加上邵玲其实早已察觉少年有异样，只是因一时心软未有即时处理令对方走上不归路，邵玲为此大感自责。

Joman被网民赞有新鲜感

随着剧情发展，Joman在剧中展现的温柔及甜美亦与日俱增，尤其在第9集收到「吸毒少年」送赠香水版时所展现的「少女心」笑容，以及经常在剧中因开心不经意流露的温柔，都令网民大为心动兼大叹有新鲜感。而昨晚Joman接到跟进个案死讯时，震惊又伤心的微表情亦获得网民高度评价，大赞她靓女又好演技：「啲演技真系劲到黐线，佢接电话个惊讶表情样同眼神，充满层次感又毫不造作，去到现场𠮶种无法接受个男仔死咗嘅无力感，又系演得一流」、「演技肯定系tvb女星中一流𠮶批，又靓女」、「感谢为大家带来一个温暖的角色」。

蒋祖曼直认拍完唔开心咗半年

由于《正义女神》剧本将邵玲善良性格的利弊平衡得很好，虽然心地好好、但往往因太感情用事及不够理智而适得其反，这种不完美反而增加了受众的代入感，不少网民不讳言在邵玲身上看到自己的影子，亦直认与邵玲一样感到迷失，当中竟包括Joman本人：「我自己觉得呢个角色写得好好，佢善良得嚟有啲滥情，但同时内心又有股脆弱，个剧本真系写得好仔细好入心」、「呢个角色影响咗我自己好多，其实我拍完时差唔多唔开心咗成半年，因为我感到个角色唔完美嘅地方，我觉得好似我自己，变咗𠮶排自我价值有啲低，唔知点样攞到一个平衡位。」Joman续指幸好有佘诗曼、佳导及《新闻女王2》的帮忙，不但成功令她走出低谷，更收获了成长及更多的快乐：「阿佘现实其实系我嘅感化官嚟，佢成日提我要爽咗先，因为人生好短，唔系叫你唔好谂人哋，有时都要爱锡自己多啲。」、「同埋遇到Diana呢个角色都救番我，佢就系我想成为嘅个种人，所以邵玲同Diana呢两个角色令我成长咗、亦冇以前咁脆弱，所以真系好幸运。」

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