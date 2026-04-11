《米高积逊》传记片首映爆内讧 珍纳积逊狠评侄儿演技 Cascio四兄妹反控MJ性侵

流行乐天王米高积逊（Michael Jackson）的传记电影《米高积逊》（Michael）昨晚（10日）在柏林举行全球首映。除了影片男主角、米高的侄儿Jaafar Jackson出席之外，积逊家族成员亦纷纷到来撑场，连米高2名儿子Prince和Bigi都罕有现身。不过米高的妹妹珍纳积逊（Janet Jackson）和女儿Paris却未有出席，有指二人对这部传记片均感不满。

珍纳与兄长当众「吵大镬」

据《Page Six》报道，上周积逊家族曾在洛杉矶进行秘密聚会，并放映了这部电影。有指家族中不少成员对此片寄望甚殷，希望能重振积逊家族，尤其是身为Jaafar爸爸的Jermaine。然而在影片放映期间，珍纳却对片中每一幕都有意见，从演员的演技、妆容、说话方式，甚至走路姿势都予以狠评。Jermaine因此心生不满，两兄妹更当场「吵大镬」。消息人士指这次事件反映家族成员之间的分歧，据知珍纳一直支持侄女Paris起诉米高的遗产执行人，这场官司亦加剧了家族成员之间，以至与顾问之间的不合。

Paris指剧本不诚实

而Paris去年已公开批评这部以其父生平为主题的电影，她说：「我读过剧本的初稿，并就其中不诚实/让我觉得不舒服的地方提出了意见，但他们没有解决这些问题，所以我继续过我的生活。」据《每日邮报》最新报道，Paris不喜欢这部电影部分原因是因为她对亡父产生信心危机。以往有关对米高曾侵犯儿童的指控，Paris都是力撑父亲的。然而当她从小就相熟的Cascio家族中有4兄弟姊妹，都对米高作出性侵指控后，她顿时转投Cascio家族，报道指她更已除掉纹在手指及手臂上有关米高的纹身。

Cascio与MJ关系非浅

Cascio家族自80年代开始，因担任酒店经理的一家之主Dominic与酒店常客米高日渐熟落，一家人与米高渐成好友。Dominic其中一名儿子Frank后来更成为了米高的助理，多年来他们一家都为米高辩护。但在米高死后，Frank弟弟Edward就谎称曾帮米高制作及灌录3首歌曲，最终被揭破那些歌并非米高演唱。2019年，Frank更曾威胁遗产执行人要爆大镬以索取「揞口费」。今年2月，Edward又联同Dominic（与其父同名）、Aldo和Marie-Nicole四兄妹起诉米高对他们下药、强奸和性侵犯。