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邓丽欣不「恨嫁」开心紧要过结婚 忙5月联展男友零投诉 专注肌肉练习不爱跑步

影视圈
更新时间：15:15 2026-04-11 HKT
发布时间：15:15 2026-04-11 HKT

邓丽欣（Stephy）、龚嘉欣、何沛珈、罗天宇等今日（11日）出席《国际培幼会「爱•女孩」起跑！2026》，担任主礼嘉宾的邓丽欣，第二次参与该活动的她，笑言去年参与跑步，今年则无份跑，因为教练想她练肌肉，若然跑太多会太瘦。她笑说：「我都唔想跑，虽然跑步好好，但自己唔系好钟意跑步，所以好羡慕可以长跑嘅人。」

Stephy忙于创作画作

Stephy表示5月会参与联展，担任其中一位画家，并展出10幅个人作品，所以忙于创作画作，就算放假心情难以放松。谈到忙于创作画作，台湾男友Bryan可有投诉？她笑指男友不会投诉，毕竟画画时间不会太长有期限，对方亦毋须陪她画画，因为画画需要个人空间创作。

Stephy不喜欢计划太远

谈到会否恨嫁，她表示不恨嫁，又叫记者应该要问男方，自己亦不喜欢计划太远，反而喜欢当下开心就可以。当笑指她跟男方拍拖有几年时间，不妨考虑结婚？她坦言开心紧要过结婚，因为结婚只是一张婚纸。

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