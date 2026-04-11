张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 异常操作粉丝忧心忡忡留言



张敬轩近年活跃于社交平台，其IG拥有超过100万追踪者，他曾经分享与家佣「遮遮」爱心早餐故事，成功在网络上制造不少热话。创意无限的张敬轩亦不时开 Live 与粉丝即时聊天，又试过玩「你问我答」变身「感情台」为网民解答爱情疑难，难怪一直深受网民追捧。

张敬轩的IG大规模取消关注逾千人

不过从昨晚（10日）有网民发现张敬轩的IG大规模取消关注逾千人，其中包括多年的好友王菀之、容祖儿、蔡卓妍、关智斌、林家谦、Tyson Yoshi（程浚彦）、MIRROR成员Ian陈卓贤、Anson Lo卢瀚霆、姜涛，还有合作多年的黄伟文。

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张敬轩fan club亦已不在追踪名单之列

张敬轩今次在IG大规模取消关注逾千人，截今午1时，追踪名单从4k减至2,680，至张敬轩的fan club hcfc亦已不在追踪名单之列，事件惹来网民的重大关注，有人问：「想知点解轩公会unfollow 咁多人嘅？」、「好担心，轩仔发生乜事？ 点解ivana都取关？你还好吗？」、「怎么会这样啊，希望轩仔不要不开心才好急死我了。」、「轩出甚么事啦？命令轩立马开直播让我们看看他。」、「连hcfc都取关了。。。不正常啊。」、「我点进去的时候刷新卡了一下，从40xx变成现在2837。」、「你要身心都健康，我真是好担心。」张敬轩追踪名单除了品牌外，仍见有郑裕玲、刘天兰、苏施黄、卢广仲、MIRROR的Edan和Lokman、练美娟、杨诗敏、ERROR的何启华、赵学而、程人富和韦罗莎等等。