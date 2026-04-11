胡子彤为《九龙城寨之终章》积极操练 林家熙争金像奖男配角唔带女友Marf行红地毯 朱鉴然健身专注大腿训练

林家熙、胡子彤和朱鉴然晚上（10日）到一间健身中心拍广告，林家熙表示没有健身已一段时间，因之后拍戏的角色都不需要太健硕，是瘦削型，故不用刻意练大只，但也不能尽情吃喝，问到女友邱彦筒（Marf）是否不喜欢大只仔才不再练？他笑言没有关系，笑指以前更大只，但因工作辛苦才瘦，现在又要经常思考，脑部比肌肉发达。

胡子彤爆结尾一场的衣服很少

反而胡子彤因即将开拍《九龙城寨之终章》，近来积极操练以应付戏中大量动作场面，笑指结尾一场的衣服很少，所以身形要再练好一些，「角色的身形和上一集差不多，但因为角色有所成长，做咗大佬，身形未必要好fit，但都要练下，动作场面就比上一集多。」胡子彤下周生日，问到是否过完生日才开工，他表示很少庆祝生日，应该都是工作中度过，好好享受拍摄过程。朱鉴然亦在准备新剧角色，虽然不用特别练大只，但他近半年健身主要练大腿，笑谓练好大腿对身体肌肉发展更健康，扬言要有稳健的下盘。

胡子彤教路裤子不要太紧

香港电影金像奖举行在即，林家熙凭《拼命三郎》提名最佳男配角，他透露第一次行红地毯，已选好西装战衣，有咁靓著咁靓。胡子彤就教路指最重要是舒服，裤子不要太紧，因为要坐足一晚，问到林家熙可会带女友行红地毯？他表示不会，至于可找女友帮忙衬衫？他笑指女友的穿衣之道很劲，平时出街要衬衫都会问她意见，但今次的战衣已经衬好，「或者揾她排part舞在红地毯跳，如果有时间练的话。（如果得奖在台上跳？）有想过如得奖要做啲咩，但要拿捏好尺度，始终我是第一次有提名的新人，真系得奖在台上又不适合嘻皮笑脸，我想是当去party，开心啲，要取得平衡。」