周吉佩Deep V上阵任「仁爱大使」 广州个唱拒刻意晒肌

周吉佩（吉吉）、糖妹（黄山怡）、布志纶（10日）以「仁爱大使」身份到尖沙咀出席「仁爱堂第四十六届（乙已年）第四十七届（丙午年）董事局交代就职典礼暨晚宴」。将于下月16日在广州举行「第三人生演唱会」的吉吉，被问到演唱会筹备进展？他指距离开骚时间仓促，透露整个演唱会唱广东歌，演绎自己成长阶段的K歌，为是次演唱会的主题。

吉吉有望佛山开show

大deep V上阵的吉吉，被问到会否在演唱会show肌？他笑说：「唔好啦！唔想太刻意！」吉吉指广州的观众很喜欢听广东歌，并预告会自弹自唱，及会将歌曲重新编曲，或以串烧歌形式献唱。吉吉指现时广州盛行港乐文化，所以他们很欢迎香港歌手在内地演出。问到是否打入内地市场第一击？他说：「今次系呀，广州系第一站，希望可以去多其他不同的地方。（理想在哪里开show？）有几个地方都想，譬如佛山，因为都是很多歌手在这里开演唱会的地方，黄飞鸿都喺𠮶度。」吉吉提到早前到佛山做宣传时，去过一些年轻人聚集的地方做实测，更即场跟当地的年轻人jam广东歌，又大赞当地的年轻人厉害，所以希望下一站可以在佛山开show。