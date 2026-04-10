Gordon Flanders新歌孖MC对唱 夫妻首度同框拍MV自爆「情绪勒索」

Gordon Flanders 推出新歌《可以不可以》，作为他首张个人大碟的主打歌曲，Gordon Flanders特别邀请师兄 MC(张天赋)惊喜 featuring 。《可以不可以》由 Gordon Flanders 与MC联同丹麦制作人Peter Wallevik 及 Daniel Davidsen 共同创作，并由小克填词。歌词以不同的爱情角度探讨现代恋爱中双方观点的微妙差异，促成这次与丹麦制作人合作的原因源自于一次公司替他们安排的 writing camp，他们说：「当时就有三个单位，就系我哋同埋嚟自丹麦嘅制作人 PHD。」歌曲灵感源自陶喆与卢广仲的《那个女孩》，Gordon 一直渴望拥有一首男男对唱的作品。MC则分享他在写Demo 时，曾构思过一种一人唱一个字的对唱方式，营造像「打乒乓波」般的来回感，故二人借着这次合唱机会便把这些想法放进歌曲内。

MC帮Gordon解围

Gordon Flanders 首次与太太同框演出 MV，Gordon 自爆是自己「情勒」太太岀镜：「因为 MV有一慕，我系要拖住我另一半即系我太太同埋一个小朋友嘅镜头，咁我就同佢讲冇理由要揾一个演员扮我老婆㗎嘛，不如你自己嚟拍啦！」问到太太有没有为 MV 出镜开出什么条件？Gordon 则回应：「都无嘅，反而系会系度呻⋯⋯」MC 眼见 Gordon 险面临返屋企「跪玻璃」之际，立即出手相助：「佢太太系非常之合作嘅，因为佢好爱佢(Gordon)，所以好支持佢哋音乐所以都会参与佢嘅 MV 拍摄嘅！」Gordon 如梦初醒更立即补镬：「你讲得啱！我讲错嘢，唔好意思！！」

MC笑指爱猫出镜费高

问到二人未来会否让爱猫爱犬出镜？MC 担心猪柳蛋会因工作拍摄感到紧张和害怕，他亦笑言爱犬演出收费「非常高昂」：「除非遇到一个大数目啦，如果唔系猪柳蛋系适合喺屋企俾我宠，唔应该抛头露面。」而 Gordon 亦言虽然自己的猫猫比较亲人，但带猫猫外出并非容易亦会担心拍摄时会受惊。」