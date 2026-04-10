前港姐钟翠诗纯白比坚尼解放魔鬼S曲线 未能入围《魔音女团》受打击 曾被亲友批贪慕虚荣

2024年港姐十强佳丽钟翠诗入行就快两年，曾因亲友认为加入娱乐圈是贪慕虚荣，闲言闲语令她出现无力感，要努力改变家人睇法。钟翠诗昨日（9日）在社交平台派福利，以健康一面大晒靓靓水著，获得不少网民赞好支持。

钟翠诗晒靓人美景

钟翠诗昨日在IG分享水著美照，身穿设计简洁的纯白色比坚尼，配以同色系的薄纱长裙，在黄昏时分的沙滩上拍摄。夕阳的金色光芒洒在钟翠诗身上，映衬出她的白皙嫩滑肌肤，一头啡红色秀发，令画面变得更唯美动人。钟翠诗面对镜头展现甜美笑容，眼神充满自信，回眸一笑更散发出魅力。而钟翠诗所穿的泳装配拾薄纱长裙，将钟翠诗骄人身材表露无遗。照片中清晰可见钟翠诗的腹肌线条，以及纤细腰肢，完美S曲线加上美腿，足以证明钟翠诗为维持最佳状态付出不少努力。

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钟翠诗未能入围《魔音女团》

钟翠诗毕业于西门菲沙大学传理、艺术与科技学院传理学系，拥有高学历的她，是选美会常客。钟翠诗曾参加《2023年度温哥华华裔小姐竞选》，夺得亚军及「最上镜小姐」奖项。钟翠诗最近参加《魔音女团》试镜，无奈未能入围，钟翠诗接受传媒访问时，坦言无缘加入女团有少少打击。

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