菲律宾天才少女Charice近况引热议 曾红遍全球与Celine Dion合唱 变性勇敢做自己

近日，在社交平台Threads上，一则关于「昔日菲律宾天才少女」Charice Pempengco的帖文，意外引发网民热议，吸引超过70万人浏览帖文。该帖文写道：「谁还记得当年的天才少女？（但她现在已经变成他）」，并附上她以Charice身份演唱的经典画面，勾起无数网民的集体回忆。这位曾经震惊国际乐坛的巨肺唱将，如今已变性成为男歌手Jake Zyrus，其勇敢追寻自我的历程，再度成为众人焦点。

回顾Charice成名之路曾震撼全球

Charice的爆红之路堪称传奇。她自幼家境贫困，凭借著无与伦比的歌唱天赋，从7岁起便参加各种歌唱比赛以贴补家用。2007年，她的翻唱影片在YouTube爆红，其惊人的歌唱实力迅速在网上疯传，吸引了美国著名主持人Oprah Winfrey的注意。

Oprah形容她是「世界上最有才华的女孩」，并邀请她上节目，为她打开了国际知名度。此后，Charice的事业一飞冲天，获传奇音乐制作人David Foster赏识，带著她巡回演出，更与她的偶像Celine Dion同台合唱，实现了梦想。她所发行的专辑《Charice》成功打入美国Billboard 200排行榜第八名，并在热门美剧《Glee》（《欢乐合唱团》）中饰演交换生「Sunshine Corazon」，其高亢嘹亮的歌声响彻全球，风头一时无两。

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Charice变性心路历程

然而，在耀眼光环的背后，Charice一直在与自己的性别认同进行挣扎。她曾自爆5岁时便意识到自己的内心住著一个小男孩，并且喜欢女生。2013年，她勇敢向外界「出柜」，承认自己是同性恋者，并将形象改为中性的短发造型。到了2017年，她做出了更重大的决定——正式变性，并在社交平台上宣布自己的新名字「Jake Zyrus」。他接受了切除乳房手术及荷尔蒙治疗，以全新的男性身份，重新开展他的新生活与音乐事业。

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网民感叹Charice星途大不如前

这次Threads的热议，让网民纷纷表达了复杂的心情。许多人怀念Charice时期的惊人唱功：「她同Celine Dion同台真的令人惊艳」、「还记得以前她唱歌超好听」。有网民惋惜地表示虽然佩服及支持她变性的决定，但对于Charice星途大不如前感可惜，有人留言：「感觉变成男生后他（唱歌）功力有点下降了，有点可惜」。Jake Zyrus如今仍有推出音乐作品，网上更找到他近年上节目的影片，但关注度明显比少女时期下降。尽管声线和外貌都已改变，但他那份震撼人心的力量，至今依然能引起大众的共鸣。

