曾比特盼借新歌鼓励勇敢蜕变 飞鹅山拍MV变成丧尸片

曾比特（Mike）推出今年第二首派台作品《CHANGE》，由Lee Ching及Kudos Lam作曲、Oscar填词、苏道哲与Kudos Lam编曲及苏道哲监制，继续用音乐跟自己对话同时，亦带出一个有力的讯息给乐迷。

Mike新歌理念勇敢改变

Mike认真分享，这首歌最想带给大家的是，任何事情都好，只要你想做就去做，哪怕是甚么时候开始，只要愿意开始，就不会太慢。他以自身经历作例子，「回想返自己以前嘅决定，例如参加《造星》、减肥，其实都系自己当刻好想去做嘅一样嘢，然后真系去做咗嘅时候，佢就会俾到一个相应嘅因与果俾你。」所以《CHANGE》就是想叫大家勇敢地去疯、去狂。问到Mike最想「change」甚么，他坦言是自己内向的性格，以更好地表达自己的感受。

曾比特分享拍MV难忘事

至于拍MV难忘事，Mike即忍不住大爆两件趣事，第一件关于选角，「导演同我讲，MV选男主角最紧要就系个发型似我，佢casting咗好多人，最终系根据个发型，直咗头发之后嘅曾比特去挑选。」另一件是上飞鹅山拍外景，「我哋上飞鹅山拍摄，目标可以追到日落，但沿路上去嘅时候，大家都发觉，『咦！唔系好对路！』因为啲雾越嚟越劲，我哋上到去大概目标位置时，发觉啲雾大到好似仙境咁样，总之就系睇唔到前面嘅路。」Mike更搞笑地说：「有少少似《李尸朝鲜》，然后啲丧尸喺雾入面冲出嚟。」

Mike今年目标出专辑

提到今年目标，Mike相当进取，「最大目标系可以出到十首歌或以上，冲到一只专辑。因为我觉得作为一个歌手，做一只专辑系一样好有代表性嘅嘢。我出道咁多年，其实真系冇试过做一只大碟，所以今年嘅目标、亦都多谢公司愿意同我去拼搏呢样嘢。」他亦透露情歌陆续有来，「嚟紧有一啲歌反而系偏向感动、偏向甜蜜温馨。」又大爆会有新挑战，「嚟紧会挑战第一次填词，希望大家到时可以俾返啲feedback我。」

