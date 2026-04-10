张达伦曾面瘫失去谋生能力 惊讶左边面肌肉失控难见笑容 靠针灸热敷加一招拯救表情

47岁的张达伦，离巢前拍过不少TVB剧集，最为人熟悉的有处境剧《爱·回家》饰演「严谨」一角及《白色强人》系列。近日他在社交平台，重提自己7年前曾患上面瘫，并以过来人身分，无私分享康复心得，希望能鼓励一众同路人，影片发布后引来广大回响。

张达伦患面瘫失去控制笑容能力

张达伦忆述当年病发时，内心「真的好惊讶」，面部肌肉完全不受控，变得僵硬无力，甚至连最简单的微笑也做不到。对于一位视面部表情为「揾食工具」的演员来说，这无疑是事业生涯的一大危机。他表示：「你们知道我是一位演员，面部表情对于我来讲好重要。」这份职业自觉，令他下定决心要尽快康复，重返幕前。

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张达伦勤做面部训练唤醒肌肉记忆

面对突如其来的病况，张达伦采取了「中西合璧」治疗方案。他分享自己的第一步是先看西医，透过西药尽快控制病情，避免情况持续恶化。在病情稳定后，他改为看中医及针灸。除了正规治疗，张达伦亦分享了三项他坚持做的复康运动，首先是每晚用热毛巾敷脸放松肌肉；其次是确保充足休息、绝不挨夜；最后也是最重要的一步，是勤做面部肌肉训练，像健身一样「唤醒」失去力量的肌肉。

张达伦曾与黎芷珊有过9年恋情

张达伦曾与资深主持黎芷珊有过一段长达9年的恋情，可惜在2012年分手。至2016年11月，他与圈外女友陈凤玲共谐连理，婚后二人育有一名儿子，而张达伦亦视继女如己出，一家四口生活美满。

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