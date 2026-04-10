陈家乐投诉女儿拧转头摆款 拒用物质换关注 泰国演员Mario Maurer分享「冒险」心态

陈家乐和杨天宇及泰国演员Mario Maurer今日出席一个腕表品牌活动，Mario一现身即以「早晨，大家好」与大家打招呼，他表示很开心再来香港，Mario经常到不同地方工作，被问到对「冒险」的看法？他笑指冒险不需要很极端，也不用走到很远的地方，心态最重要，享受当下，发掘新体验已足够，又赞香港有很靓的海滩，有机会想去海边走走，认为能让心情平静，重新充电，而不用工作时，Mario会放下电话，与家人好好相处，他离开时亦友善向大家表示「唔该，唔该哂」。

陈家乐被太太「放弃」

陈家乐在台上投诉女儿陈星颐不认识他，他受访时笑谓女儿是刻意摆款，如果自己有1、2日无陪她玩的时候，女儿朝早见到其他人都会讲早晨，但见到自己就会拧转头，问到可会用食物或玩具引诱女儿理他？他坦言有想过，但思考过后，不想用物质增强自己的存在感，唯有用爱去打动她，讲到早前太太连诗雅与黄翠如及梁诺妍等聚会，三家人带4个孩子齐齐拍照，独欠陈家乐，他无奈表示刚好有工作，「太太都已经放弃我了，话我经常不出席家庭聚会，女儿就会记得出去玩时没有爸爸，但我要工作都无办法，唯有每朝起身或收工后同她玩多啲。」

陈家乐争取上台唱歌机会

另外，《25+英皇群星演唱会2026》将于5月3及4日假启德主场馆举行，陈家乐表示很喜欢唱歌，但公司似乎忘记他参加过新秀，笑言就算不是唱歌，都正努力向公司争取上台，「呢个是卖飞的演唱会，观众都想听歌手唱歌，我喜欢唱歌，但又不算唱得特别好，我身为演员都无理由上台，在音乐上都有想表达的内容，所以正努力和公司争取，但是咩形式就不透露住。」

杨天宇自嘲「魔音」

讲到音乐总监王双骏日前突然宣布辞任，陈家乐表示自己是演员，没有参与音乐部份，不清楚他们的沟通方式，问到他拍戏时是否都很著重沟通？他表示一定要与导演和团队好好沟通，如在香港一定面对面倾，不在香港都会倾视频，陈家乐指自己加入公司已一段时间，只希望好好欣赏这次演唱会，笑谓今次对公司歌手和演员来讲是一个好好的聚会，又说很期待见到陈伟霆，称已2年无见过他，亦未有机会见到他儿子，虽然之前传过短讯恭喜他，但未有机会倾凑仔经，望能趁今次聚会见面。至于杨天宇表示到时会到场欣赏，笑指自己是魔音，不会上台唱歌，在台下支持已很足够。

