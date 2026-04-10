正义女神丨周嘉洛戴祖仪再演情侣极合衬 蒋祖曼孖马贯东轮流爆佘诗曼大镬：佢癫㗎

由TVB与优酷联合出品的剧集《正义女神》昨晚审理的「儿童之家伪造文书案」，虽然涉事院长美琴姨姨（曾慧云饰）对小朋友的爱护获一致公认，但裁判官郑邵文（周嘉洛饰）判词时强调：「小朋友煽情嘅故事，唔能够成为减刑嘅理由」，并指「被告利用虚假陈述骗取政府资助，无疑会剥削咗其他弱势社群得到资助嘅机会」，最终判美琴姨姨坐监两星期，引来负责案件兼情感主导的检控官林雅晴（戴祖仪饰）不满及后雅晴发现郑邵文原来暗中伸出援手帮忙儿童之家渡过难关，遂对郑邵文改观兼萌生好感。

周嘉洛戴祖仪粉红画面极合衬

周嘉洛与戴祖仪曾在《回归》中饰演的斗气「小学鸡情侣」已令网民留下深刻印象；这次2人第二度再演情侣，虽然嘉洛一洗固有玩味、摇身一变成为正经冷酷的「野心精英男」，戴祖仪亦收起佻皮饰演热血检控官，但依然无损二人入屋程度。昨晚戴祖仪与嘉洛惺惺相惜、在儿童之家与小朋友玩耍的画面极尽粉红，戴祖仪的少女心甜笑＋腰果眼，更获网民大赞初恋感十足！

佘诗曼又癫又暖心

另外，「文雅CP」早前默默联同蒋祖曼及马贯东，齐齐爆佘诗曼「大镬」，蒋祖曼直指阿佘「癫㗎」，而周嘉洛亦附和：「佢系精神分裂嘅」。但二人原来是指，阿佘无论前一晚玩得多开心，第二日开工都能变回剧中角色、收放自如。而马贯东亦爆出阿佘暖心日常：「有一次我病咗拍法庭戏，跟住我自己瑟缩一角，好冻，跟住阿佘走过嚟，问我系咪唔舒服？我拎碗汤你饮啊。」

区明妙童颜演绎抢Fo

此外，《正义女神》为「秋月楼纵火案」、「儿童之家伪造文书案」埋尾后，还审理了一宗「淋红油刑毁案」；15岁少女梁安娜（区明妙饰）母亲因医疗事故离世，但涉事医生获律政司撤控，安娜遂向负责案件的光正（谭耀文饰）泼红油泄愤，结果被控刑毁。由于有感法律公义荡然无存，安娜在庭上屡次表现激动，不肯认罪之余亦不自觉有错，令言官（佘诗曼饰）大为头痛…最终言官与光正携手调查出事件「幕后黑手」，令安娜母亲案件得以重启。

区明妙一Take过淋红油零违和

现年25岁、有「TVB御用学生妹」之称的区明妙，这次以鬈发Look上阵饰演15岁少年犯依然零违和；由于妙妙眼大大兼拥有包包面，获内地及香港网民大赞「Cutie童颜」。昨晚妙妙的角色要泪眼汪汪为枉死母亲讨回公道，还要在法庭上连环爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做错」、「呢个世界根本就冇公义」，偏激的控诉再加上充满敌意的眼神相当抢Fo。妙妙淋谭耀文红油泄愤场面亦相当吸睛，根据官方早前在内地发布的幕后花絮，原来妙妙这场淋红油戏必须一take过，故台前幕后事前做足排练，而惨遭淋到成身都系的阿谭更相当入戏。至于肩负淋红油重责的区明妙，受访时坦言拍摄前确有NG压力，皆因只有一次机会。