前亚视花旦刘玉婷迈向六旬保养得宜 嫁富商息影20年 美国回流定居内地现况曝光

58岁的前亚视花旦刘玉婷于2005年嫁富商后，便淡出幕前，过少奶奶生活。刘玉婷最近在小红书表现活跃，不时拍片放到社交平台，分享生活点滴。刘玉婷上载的新片中，见到其脸上未见出现岁月痕迹，一头乌黑长发，配上白皙红润的肌肤，状态绝佳，完全看不出已年近六旬。

刘玉婷备受力捧

刘玉婷早于1986年入行，毕业于TVB艺员训练班，曾在经典综艺节目《欢乐今宵》中担任「欢乐小姐」。不过有传刘玉婷因得罪高层而遭解雇。离开TVB后，刘玉婷获嘉禾电影的赏识，与郭锦恩、黄曼凝、陈雅伦及叶子楣并列为「五朵金花」，备受力捧。

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刘玉婷参演《霸王花》系列、《富贵黄金屋》等电影。而刘玉婷为人津津乐道是在经典电影《倩女幽魂III：道道道》中饰演女鬼「小兰」，与王祖贤有精彩的对手戏，其精致的五官与清冷气质，曾被传媒称赞「美过王祖贤」。

刘玉婷走红台湾

刘玉婷1990年转投亚视后，事业更上一层楼，在《凤凰传说》、《现代爱情故事》、《九王夺位》等多部剧集中担任女主角，成为当家花旦。刘玉婷1996年被著名作家琼瑶睇中，参演电视剧《一帘幽梦》饰演「秦雨秋」一角，在台湾一炮而红，成为炙手可热的「琼女郎」。

刘玉婷相夫教子

刘玉婷2005年与富商结婚后，育有三名子女，刘玉婷逐渐淡出观众视线，并移居美国纽约。近年刘玉婷举家回流广州定居，指为是了儿子的教育，并转战房地产吸金。

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