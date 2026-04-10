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苏皓儿32岁生日获「孔刘」送惊喜 As One断联10年再合体留下美好回忆：冇谂过开骚

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-10 HKT
发布时间：16:15 2026-04-10 HKT

苏皓儿、李君妍和蔡宝欣今日到沙田亲身体验HYROX365男女混合双人体能挑战赛，吸引不少途人围观。苏皓儿首次挑战HYROX，虽然平日有打篮球和踢足球，但参与体能项目仍感到吃力。她笑言对参加HYROX感兴趣，但需要花一、两个月训练体能，又说若能组队参赛，到时一定要找厉害的人拍档：「做Gym都系想肌肉线条靓。」问到是否想做健美小姐？她却指这个太大想头了：「教练话我瘦底，要练背肌和下半身需要多啲食嘢，但多吃对我来说有难度，我唔习惯食太多。」

吴海昕扮「孔刘」搞笑庆生

苏皓儿早前刚过32岁生日，获「孔刘」为她庆生。她表示每年生日都会和一班好姊妹度过，当日吴海昕叫她离开去厕所时，她就猜到有事发生，回来后发现对方戴著「孔刘」面具，即笑不拢嘴。她又爆料吴海昕是在会所打印照片，职员误会她才是粉丝。被问到生日愿望是否要找个像孔刘的男朋友，她笑说：「唔系揾个似孔刘，而是要孔刘本人。（太大想头吓怕追求者？）唔会，我目标清晰！」

马天佑促As One再合体

马天佑早前找来两代As One成员合唱新歌，掀起网民集体回忆。苏皓儿表示马天佑非常厉害，能联络所有成员：「我本身和几位成员都断联10年，有日马天佑同我讲，话『想揾整队人唱歌』，而佢又真系揾到所有人，尤其Oli（黄佳宜）特地从新加坡回来，好有心，大家都keep得好，一样咁靓。」最难得的是，大家跳起以前的歌仍记得舞步，那天玩得很开心。被问到会否再一起开骚？她说：「冇谂过，偶尔重组一次，留下美好回忆就好，可能下一个10年再聚。」

苏皓儿32岁生日获「孔刘」送惊喜。
苏皓儿32岁生日获「孔刘」送惊喜。
咁都开心啦。
咁都开心啦。
马天佑促As One再合体唱新歌。
马天佑促As One再合体唱新歌。

苏皓儿赴石垣岛拍观光片

工作方面，苏皓儿透露应日本观光局邀请，稍后将到石垣岛拍摄观光片，近年爱上潜水的她亦会趁机留多几日去玩，问到会否考教练牌教人潜水？她表示未必会将教练当成职业，暂不考虑教练牌，并谓之后会拍摄ViuTV的一个直播节目，形式是类似《欢乐今宵》，但她自觉口条不叻都有点担心，「我是第一次做直播节目，是嘉宾主持，会揾劲拍档拍住我。（又要找孔刘？）孔刘系伴侣，唔系拍档！平时好少喺社交平台开live，见到大家啲留言会有压力，电视台睇唔到留言都应该可以应付。」
 

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