何洛瑶变问题少女向凌文龙岑珈其偷师 麦沛东自嘲丑样羡慕拍档

舞台剧《三一万能合》（10日）首场演出，一众演员凌文龙、麦沛东、岑珈其及何洛瑶（Sica）等，拜神祈求演出顺利。凌文龙透露，剧中同麦沛东、岑珈其，把各人优点融合变成最优秀的人。

舞台剧《三一万能合》今首演

同凌文龙在Viu TV剧集《IT狗》系列合作的岑珈其，坦言甚有默契，更成为好朋友，忆记当凌文龙提出不如合演舞台剧时，自己亦想跟对方学习，觉得对方是舞台剧大师。担任女主角的Sica，对于跟经验丰富的凌文龙、麦沛东、岑珈其，她十分期待，「我摆明偷师学习！」就算不是彩排，也会主动问及有关演出的问题。凌文龙大赞Sica是天生的演员，她要一人演三角，变化好大。在旁的麦沛东形容，Sica的演出是「教科书级别」，造型又好靓，「反而我最肉酸！」谈到演出难度，凌文龙坦言有时未能做到导演要求，故要不停磨合，难得同一班好兄弟合作，感觉到大爱。