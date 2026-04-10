廖子妤获男友庆祝生日但无收到礼物 恨到超市狂扫榴梿 卢镇业搞笑回：畀你一分钟喺厅任扫

廖子妤（Fish） 跟男友卢镇业（小野）昨晚（4日）为电影贺岁片《夜王》冲破过亿票房，大派鱼旦。廖子妤笑言前来活动途中才知道4月16日推出导演版《夜王》，戏中会交代一班「东日夜总会」一班小姐和客人身世故事。

卢镇业睇女友完美示范

谈到导演版版本可有激情戏，小野笑言自己每场戏有著衫，所以不关他的事。提到早前廖子妤获男友小野安排到上海为她庆祝生日，廖子妤笑言跟男友小野也是随性之人，在当地旅游主要放假，所以行程不会限制。谈到可有收到男友所送礼物，廖子妤笑言好似无，但建议让她可以到超市扫货一分钟，最想狂扫榴梿，或者到名店一分钟扫货任擸。在旁的小野笑说：「我畀你一分钟喺厅任扫（地）。」不过廖子妤大赞上海之旅值99.9分，虽然只有0.1分接近满分，但尚有好大进步空间。小野即笑指有待自己生日，睇下女友如何完美示范。