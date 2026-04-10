陈滢首个Live骚紧张发噩梦入唔到Key 蔡洁爆筹备过程似拍拖

由陈滢、蔡洁（Jacky）担任主角的限定现场演出《Pillow Talk》将于4月25日晚上8时在澳门银河G Box举行。日前她们趁工作空档接受香港电台访问，分享开Show前的心路历程。陈滢表示年初时《Pillow Talk》仍是一个很初步的概念，但时间过得很快，两个星期后便要举行了，现在真的很紧张：「唱歌唔系我擅长，而我亦未试过喺台上现场演出，绝对系零舞台经验，我连舞台剧都冇参与过，又好少做商场show。虽然平时大家见我好似好开朗，但系我入面系好怕羞嘅。今次要喺台上面对住咁多买飞入场嘅观众，我会觉得『Oh my god，点做？』我想讲今日嚟做访问之前，今朝我发噩梦，个梦就系我揸住枝咪，准备喺我呢个Show出场，但竟然入唔到Key，当时我喺梦里面好惊。」

蔡洁庆幸有陈滢傍住

蔡洁说：「其实我都系差唔多咁惊，不过我觉得两个人一齐做Show嘅好处就系有人傍住你。啱啱我前几日都去咗珠海睇胡定欣嘅Show，佢好犀利，我一路睇一路学嘢。我当其时觉得佢一个人撑起两个钟嘅Show，真系唔易。𠮶一刻我觉得就算喺台上面发生任何状况都好，至少我隔篱有陈滢喺度。」

陈滢蔡洁互补分工

蔡洁透露Rap和跳舞部分会全部交给陈滢：「其余部分大家可以尽情期待。我同陈滢都系演员出身，喺个Show度都设计咗我哋嘅角色，所以今次个Show内容会好丰富，有Drama、唱歌跳舞，同埋玩游戏。不过我对我嘅跳舞部分冇乜信心，其他部分希望可以Backup到。」陈滢补充说：「Jacky好好，因为我哋拣嘅合唱歌，有啲我觉得真系好难唱，Jacky就会话啲高音位OK，由佢负责唱。」蔡洁说：「我哋大家做嘢互相互补，呢个系Teamwork。虽然我同阿滢各有各自嘅部分，而各自嘅部分又有自己嘅谂法，但系个Show始终都系我哋两个一体，所以我哋会将唔同嘅谂法、唔同嘅意见连埋一齐。虽然我个样好似好淡定，但其实内心都几淆底。」

蔡洁形容合作如拍拖

陈滢觉得透过今次做Show，她和蔡洁比以前有更加多的沟通：「佢有佢独特嘅要求，但系咁啱我哋谂嘅嘢都好一致，所以呢个位真系好夹。我哋嘅目标系希望大家觉得呢个Show好睇，大家都会话：『估我哋唔到！』」蔡洁觉得今次和陈滢合作，同拍拖有少少似：「即系大家咁啱喺𠮶个Timing有差唔多嘅决定同谂法，大家先至可以行到落去。呢个系冇得事前夹嘅，我之前冇谂过系可以咁夹，因为之前拍剧都好少时间相处。起初得知同陈滢做呢个Show，我都有谂过最后会点呢？夹唔夹到呢？不过嚟到呢一刻我可以讲，好彩有阿滢喺度。今次我哋都有好多好朋友过嚟澳门支持我哋，我去睇人哋嘅Show嘅时候觉得多啲朋友嚟睇系好重要，今次就更加觉得系，因为当你喺台上面见到观众席全部都系你嘅朋友同粉丝，无论你做成点，大家都会好开心，咁个人都会定啲。」

