周秀娜遭控告后首度现身 避谈官司专心宣传电影《大分瓶》

女星周秀娜早前被入禀高等法院，控告她与多个YouTube频道及Google LLC涉及诽谤及骚扰。事件后，周秀娜除发布声明外便未曾公开露面，直至今晚（4月9日），她以主演身份出席电影《大分瓶》的世界首映礼，这也是她被控告后首度参与的公开活动。当被问及官司相关问题时，她仅表示不作回应，将焦点完全放在电影宣传上。

周秀娜只谈电影《大分瓶》

周秀娜在首映上，巧妙地把话题拉回电影，笑著说：「今晚首映好开心，我未看套戏，都想知自己打成点，感觉似不似，因为拍的时候，镜头影住我们，但实际打唔到，如果打中就似庆功咁开心。」身旁的AK（江𤒹生）也为她解围，表示当晚应专注于电影，并分享自己拍摄时有几球是全中，还问导演是否可用，因为「打全中代表大家都可早收工」。

周秀娜AK首度合作电影《大分瓶》

周秀娜与AK江𤒹生在《大分瓶》中迎来首次合作，AK笑称MIRROR队友们都对他能与周秀娜合作表示羡慕，特别提到队友吕爵安（Edan Lui）也曾与周秀娜合作MV。谈到戏中关系，周秀娜形容为「亦师亦友」，并笑说：「因为是我发掘他，就要用啲招数引诱他入队。」AK则补充两人的关系「又爱又恨」，呼吁观众入场揭晓。电影以保龄球为题材，周秀娜透露自己训练时曾因不懂用力而拉伤膊头，更笑言初时乱打都能全中，但注重姿势后反而打不中。AK则在戏中展现名为「龙拳」的双手打保龄球招式，他表示：「我都是因为拍这戏才知有不同招式，几好玩，又学多了一个技能。」