Stephy做方力申红馆个唱嘉宾要问准男友 强调爱自由生仔免谈

邓丽欣（Stephy）、周秀娜、江𤒹生（AK）、栢天男、谢咏欣等（9日晚）出席「第五十届香港国际电影节」《大分瓶》世界首映。邓丽欣、栢天男在戏中是情人，女方称爱得光明正大；栢天男直言在戏中是渣男，一脚踏几船，两人关系不能见光。

Stephy妈咪有睇「高仿邓丽欣」表演

日前方力申日前在内地登台，邀「高仿邓丽欣」合唱，邓丽欣表示有留意报道，问她觉得似不似？她称都是女性，又大爆邓妈妈看完称「不似」。方力申对红馆个唱嘉宾大卖关子，对于是否邀请邓丽欣就表示「要问太太先」，邓丽欣称依然未有收到邀请，「等他问完太太先。」问她是否都要问准男友？她说：「我可能都要，都是一种尊重。（不做嘉宾都去捧场？）不行，那几天我有工作（打对台？）可能在隔篱场busking，讲笑！我真的有工作，不要搞人啦！」

栢天男自认冇能力照顾小孩

邓丽欣指在《大分瓶》中有3场激情戏，育有一名19岁的女儿，是首次在戏中有咁大个女，坦言初初收到剧本时，也好奇谁人演她女儿，「因为我角色好年轻就爱上栢天男，有BB就生下来，配合剧情好适合。」问两人现实中可有想过做父母？栢天男即表示没有，「虽然自己好喜欢小朋友，但看到身边为人父母的朋友，为照顾孩子花上许多心力，自问未必能兼顾到工作同埋照顾小朋友。」邓丽欣直言做妈妈的想法「由有到无」，「现在生活很自由，人越大越想要自由！觉得自己未必适合做妈妈。现在随时去旅行，生活好爽。」重申想专注事业，故不多想其他事。