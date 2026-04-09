张佳添对谷娅溦退出《中4》叹可惜 否认有内讧：评审相处好和阶

张佳添（添Sir）今日（9日）出席《退休有乜计》记者会，被称为「无脚嘅雀仔」的他笑言，遇上合适的对象要讲求缘份，若然没有就风流快活，又认为另一半可以关心自己，但不可以管束，亦最怕负能量的人。

张佳添对谷娅溦退出感可惜

提到谷娅溦在社交网公布离开选秀节目《中年好声音4》，添Sir坦言感到可惜，对方由中2到中4都有份参与，发挥到好大作用。他说：「《中2》时佢令古淖文夺冠，又系一个好严厉嘅评审，出咗好多心血对参赛者好上心，对佢离开若有所失。」提到有指谷娅溦离开节目，因为跟海儿内内讧。他表示没可能，如果真的未为必是坏事，不过五位评审相处好和阶，相信只是传闻。

张佳添不回应网上KOL的说话

提到邓兆尊在YouTube节目《娱乐好好玩》中，疑似暗示谷娅溦的离开不仅是档期问题。添Sir表示没听闻过，亦不回应网上KOL的说话，但大家有言论自由。对于张崇德质疑节目《中年好声音4》吸引力下降，认为评审团阵容缺乏新鲜感，沦落变成《外劳好声音》。他表示有听过，但没有评论，认为无论外间有好或不好的评论也是好事。谈到可知谁接替谷娅溦评审一席，添Sir坦言就算曾担任过评审也可以重返节目，例如：陈晓东、苏永康、叶蒨文、巫启贤等。提到有网民建议找伍仲衡，他指这个世界凡事有可能，都可以考虑。