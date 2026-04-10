肥妈晒马国3600呎复式豪宅  忆亡夫相处点滴骚「爱的信物」 老公癌逝6年时刻念挂

现年72岁的TVB艺人肥妈（Maria Cordero），近日在社交平台分享影片，展示她回到位于马来西亚沙巴的3600呎豪宅度假。这栋豪宅是她与亡夫Rick在生时一同购入，充满了二人的甜蜜回忆。虽然丈夫已离世近6年，但屋内的一事一物都让肥妈触景伤情，言语间流露出对亡夫无尽的思念。

肥妈马国大宅极豪华

从影片中可见，肥妈的豪宅内部装修简洁而空间感十足。一进门便是一个宽敞的开放式厨房，客厅则摆放了三张大沙发和一张七人饭桌，显得极为阔落。客厅外还有一个露台，设有小型泳池，并能眺望一片优美山景。

相关阅读：72岁肥妈薄纱透视泳照大放送 裙脚飘动露出白皙「绝对领域」 抗拒二度潜水：一落去就浮起

肥妈大宅充满亡夫爱的回忆

在介绍豪宅时，肥妈忆起与亡夫的相处点滴，处处都充满著丈夫对她的爱。她指著窗边一个特大的不锈钢厨柜，深情地表示这是由亡夫亲手为她打造的，「我每一间屋子都有的，我老公做的」。她解释，丈夫为了让热爱下厨的她能方便取用厨具，特意设计了这个开放式厨柜，让她不用在柜桶里费时寻找。

肥妈忆亡夫昔日身影

肥妈忆亡夫昔日身影

除了爱心厨柜，屋内另一个角落也勾起了肥妈的回忆。她指著客厅窗边的位置说：「我老公最喜欢在晚上坐这里，喝咖啡、抽烟，看著蓝天。」她描述，丈夫最爱在此处欣赏远方清真寺的日落景色，看著天空由蓝色渐变为粉红和橙色。另外看到家中的另一处，肥妈就若有所思道：「这里是我老公放高尔夫球装备的地方。回来老家，真的好有熟悉的感觉。」，昔日丈夫的身影仿佛仍在眼前，对比今日物是人非，令闻者心酸。

肥妈丈夫离世6年

肥妈的丈夫Rick于2017年确诊肺腺癌，她为治好丈夫曾豪花逾600万，可惜Rick最终在2020年底病逝。如今肥妈重游这座本应是二人「拍拖」的爱巢，却只剩下她独自一人。虽然丈夫已离世，但从肥妈对家中每件旧物的珍视，可见她对丈夫的爱从未减退，依然十分挂念他。

相关阅读：中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like

肥妈《中4》狠批卓猷燕