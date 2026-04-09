正义女神丨刘展霆「乞人憎」演技成焦点 与钟柔美绯闻掀热话 拥富贵家底仲系舞蹈高手

32岁艺人刘展霆（Eden）因为与钟柔美传绯闻而为人熟知，近日他终于凭作品引起大家关注。他近期在TVB热播的律政剧《正义女神》中，凭借其「乞人憎」演技，将嚣张跋扈的15岁富二代「赵世孝」一角演绎得入木三分，引起网民讨论。剧中刘展霆展现了角色纵火后的邪恶，更在法庭戏中透过藐嘴藐舌、眈天望地等微表情，将角色的目中无人与不知悔改诠释得淋漓尽致，让观众看得咬牙切齿。

刘展霆有家底又多才多艺

除了在《正义女神》的亮眼演出，刘展霆的个人背景与感情生活同样备受关注。多才多艺的他不仅是霹雳舞高手，更曾是男团「Super Tiger」成员，演艺事业外，家底亦非常丰厚，有指他与亲友在港岛拥有多个海鲜档亦经营火锅店。然而，刘展霆最为人熟悉的，莫过于他和《声梦》学员钟柔美（Yumi）的绯闻。尽管两人年龄相差13岁，但绯闻传得沸沸扬扬，刘展霆早前更亲口承认曾于情人节送赠价值过万的名牌手链给钟柔美，但双方至今仍坚称只是好友，否认恋情。

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刘展霆与钟柔美绯闻成热话

这段与刘展霆的绯闻，对年仅19岁的钟柔美带来了始料未及的冲击。绯闻爆出初期，钟柔美的回应被指含糊其辞，在与刘展霆亲密照及承认男方送礼后，其说法更显得前后矛盾，因而被网民猛烈抨击「讲大话」。事件令钟柔美一直以来建立的「乖乖女」清纯形象大受打击，不少粉丝表示失望，认为她在处理事件上不够坦诚，形象一度插水，成为这段绯闻中的最大输家。

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