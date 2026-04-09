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Alton内心小剧场爆发：唔知有冇狙击手！巴布亚新畿内亚惊险过境

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-09 HKT
发布时间：20:45 2026-04-09 HKT

王智德（Alton）@MIRROR、梁彦宗（Chris）拍档主持ViuTV探险旅游节目《两条友。族暴走》，齐走进亚洲赤道地带，横跨马来西亚、印尼及巴布亚新几内亚，游走于奇兽异卉之间，深入深藏于丛林、高地及海域的原住民族，更会探访不同原住民族部落，亲身体验从来都没有想像过的生活方式，展开一场另类旅游冒险。今晚播出的一集，Chris与Alton有机会探访托拉查人一个将先人安置于家中、一同生活的家庭。离世的先人是导游Yansen的姨丈，Chris形容场面犹如瞻仰遗容，与自己的想像不同。由于遗体得到妥善保存，屋内亦没有异味散发，更多的是像为家人提供时间去Say Goodbye，令二人都认为整体没有想像中沉重。

Chris遇险境徬徨不安

拜访完Yansen的家族后，两人便前往机场向下一个目的地进发。Chris在当地机场有不少女士找他合照，他笑言：「可能喺呢度揾到我嘅市场，喺呢个旅程入面，竟然有人系问咗我影相先。」几经转折后，众人终于到达前往巴布亚新畿内亚（PNG）的边境，但职员却通知需要一至两日后关口才会重开。面对突如其来的挑战，众人都变得徬徨不安，因为如果不能如期进入巴布亚新畿内亚（PNG），之后几班航班和后续行程都会受影响，幸好边境职员其后为大家带来转机，在漫长等候后，二人获通知可以进入无人地带，Alton表示当下脑内有很多小剧场爆发：「唔知有冇狙击手系呢度！」并表示担心自己的安危，惊险万分。

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