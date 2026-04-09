木村拓哉食相再惹争议 开餐手㬹撑枱被日本网民批欠礼仪 食饭伸脷坏习惯被重提

「日剧天王」木村拓哉曾红极一时，但近年国民好感度越来越低，一举一动成为网民焦点。早前木村拓哉因为拍摄广告，已被批评食饭时有坏习惯，没料到近日在YouTube频道的影片，同样被日本网民批评其餐桌礼仪，开餐时因为「手㬹撑枱」而挨批。

木村拓哉影片不自然剪辑

木村拓哉最近在其YouTube频道更新影片，与搞笑艺人太田光一同探访吉祥寺荞麦面名店，木村拓哉在片中表现放松，不仅身体靠著椅背，其间手㬹一直撑住枱面，就连食嘢或饮嘢时，仍然未见手㬹离枱。网民更指木村拓哉食面时，右手拿筷子时，手㬹仍撑在枱上，批评木村拓哉：「用手肘撑著吃饭不太好吧」、「如果没有撑手肘吃就很完美了」等。

不过有网民指出，木村拓哉的影片出现「不自然的剪辑」，不论进食可乐饼、炸猪排，饮嘢时，画面几乎会被剪掉，直接跳到咀嚼的镜头。网民认为有可能是制作单位为避免再度引发负面评论，而采取「预防性处理」，但有网民细看之下，发现木村拓哉食面时，其实一度「手㬹离枱」。

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木村拓哉过往曾拍摄知名牛肉饭广告，当时在影片中，木村拓哉大口品尝牛肉饭，但有网民发现，木村拓哉将食物送入口时，会自然地出现「先伸脷」的动作。而「伸脷」在日本的用餐礼仪中，被视为不雅行为，因而在网上爆发正反两极讨论。

木村拓哉被翻8年前旧帐

有网民认为木村拓哉身为具有高度影响力的公众人物，应该要注意「食相」。更有人翻出8年前的电视节目，木村拓哉曾因伸脷习惯遭到指责，被指多年来的坏习惯仍未改掉。不过也有大批粉丝护航，认为只是个人习惯，无需刻意放大，更力撑偶像「就算只是食牛肉饭都好有型」。