黄智雯再战舞台剧后 演绎男奸角粗口连场创高峰 随胞姐进军教育界享受满足感

黄智雯、梁雍婷、梁天尺、黎玉清及导演邓树荣今日到尖沙咀出席「第二届香港国际莎剧节」为将演出的剧目《奥赛罗》宣传。黄智雯凭舞台剧《薄伽梵歌2025》入圉第34届香港舞台剧奖「最佳女主角」（悲剧／正剧）与谈善言及王菀之等角逐奖项，黄智雯表明，信心要有，感到很幸运这是她第二次获得提名，上次竞逐的是喜剧，她说：「今次入围几位演员也很优秀，舞台剧获得提名意义重大，我感到很重要及很重视，因为自己毕业后及这几年的经验，能获得圈内人认同。」至于可有压力？她笑指，反而觉得演绎剧目《奥赛罗》中的男奸角伊亚戈压力更大：「我第一次演绎莎士比亚的剧目，对白很多，最大的难度是演绎男性角色，这角色是四大悲剧中一个最难演的奸角，在剧中更是核心，要演绎伊亚戈怎样去操纵及破坏奥赛罗的一生，是一个很大的挑战。」

跟梁雍婷练习粗口

由于这次加入很多广东话粗口，黄智雯笑指，上次在舞台剧《天下无不西之闺蜜》开始了粗口之路，今次的粗口比上次更多，可说是将她推向高峰，她笑称，回去要找人练习，问她是否找老公练习？黄智雯表示，会找身旁的梁雍婷练习，因为剧中二人是一对。事前他们开始练习身体接触入戏，梁雍婷表示，二人已练习大家的手踭不会离开对方有助入戏，她将会在台上迷惑观众，融入角色后让大家觉得她不是一个女演员，舞台上就是有这种魔法。

黄智雯与小朋友相处好满足

另外，黄智雯随胞姐Cathy步伐进军教育界，在家姐的补习中心教戏剧、创作及舞蹈等，她表示，一点也不觉得辛苦而且很开心，因为这是她一直以来想做的事，而家姐在英语教育方面做了多年，也想在戏剧方面出一分力，她说：「我是演员，在公余时间可以做一些有意义的事，令我感到很满足，而且与小朋友接触觉得他们想像力无限，令我很钟意小朋友，（可会导致你想生孩子？）我只是钟意与小朋一起，对人家的孩子我会很有爱心及耐性，但自己的小朋友可能会呕血，因为会很紧张自己的孩子，（你是虎妈？）不知道。」她即时以宠物来形容，她与梁雍婷有着同样的想法，家中的宠物就是自己的主人。黄智雯即说：「若然自己生孩子，小朋友就是自己的主人！」

胡定欣舞台洒幸福眼泪

此外，好姊妹胡定欣近期在珠海举行演唱会，当她演唱王菀之歌曲《好时辰》时，胡定欣中途突然在舞台上洒泪，而且喊到面容扭曲，要转身背向观众调整情绪，勉强唱下去。问黄智雯可有关心一下这位好友？她大有同感地表示，过往自己也曾这样发生，在唱歌途中看到台下粉丝打气，突然触动而唱不到下去，又觉得胡定欣是一个感性的人，看到她现在那么幸福，重新出发人生另一阶段，也替她感到开心，那该是她幸福的眼泪，问到是否她回想起自己的伤心史？她说：「不会，演员是多愁善感，感性而已。」