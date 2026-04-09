《美女厨房》程美段母子共浴照曝光 湿身大尺度画面超大胆 用半岁B仔遮挡重要部位

TVB节目《美女厨房》的「美女学徒」程美段（Kiwi），去年无预警下宣布结婚兼怀孕，双喜临门，儿子现已半岁大。程美段昨日（8日）在社交平台分享两张与儿子共浴的照片，其中一张见她抱住儿子，尺度相当大胆，让一众网民看到「流鼻血」。

程美段性感指数爆灯

从程美段分享的照片中，见到她与囝囝一同浸在浴缸，BB穿上婴儿游泳颈圈，样子肥嘟嘟十分可爱。而网民的焦点则落在程美段的身上，虽然有囝囝在前方，却仍可见到程美段的白滑香肩，以及迷人锁骨，加上湿发的造型，散发出浓浓的女人味，性感指数爆灯。

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程美段BB「肥嘟嘟」劲可爱

程美段的共浴照曝光，即引来大批网民留言，反应非常热烈。有网民大赞BB「肥嘟嘟」可爱外，更有网民错重点，直指小朋友挡在妈妈程美段身前煞风景，搞笑留言希望BB「让位」：「BB唔该行开，多谢合作」，引人发笑。

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程美段荣升火辣人母

程美段成为人妻前，一直以性感大胆形象示人，不时在社交平台分享火辣照片，大派福利，被封为「性感女神」。自从程美段宣布婚讯，便变得较为低调，荣升人母后，身形更一发不可收拾，有一段时间出现「幸福肥」。

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