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Zendaya亮相剧集首映未与主创合照不和升级 性感露半球吓到Sydney Sweeney封胸

影视圈
更新时间：19:14 2026-04-09 HKT
发布时间：19:14 2026-04-09 HKT

美国人气女星Zendaya最近宣传完新片《戏剧性婚礼》后，又马不停蹄宣传12日首播的剧集《毒瘾女孩》第3季，前晚她以超性感打扮亮相洛杉矶首映，同场还有主角Jacob Elordi、Hunter Schafer、Sydney Sweeney、Maude Apatow 等，Sydney却罕有「收胸」示人。

传Zendaya、Sydney不咬弦

Zendaya以深啡色大露背长裙出席首映，露出左右「半球」，并大骚老公汤姆贺伦（Tom Holland）名字的「爱的纹身」；相反「新一代性感女神」Sydney Sweeney就收起性感包到冚亮相，令大批fans非常失望。之前有传Zendaya与Sydney不和，不会同场宣传，二人虽同场，但未有合照。另外，Zendaya又同另一人面左左！Zendaya被爆曾投诉《毒瘾女孩3》创作人Sam Levinson，二人在首映红地毯上撞到正，他们貌地拥抱，之后Sam要求跟Zendaya停下合照，她却被经理人请离开红地毯，并直接离开未有合照。片段在网上曝光后，即成热话。

有传Zendaya因不满拍摄《毒瘾女孩3》时，Sam专注另一剧集《偶像漩涡》，未能准备剧本给她，Zendaya甚至被指向HBO高层投诉。《偶像漩涡》剧主角Lily-Rose Depp被发现现身《毒瘾3》首映后的庆功宴。

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