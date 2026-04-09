榛綦咀邱以太献荧幕初吻嗌尴尬 《第九十九次和好如初》MV校服Look零违和感

榛綦（Natalie）继之前推出《第一零一次再见》及第二部曲《第一万零一次重遇》后，今日推出系列第三部曲《第九十九次和好如初》，继续以「情」为题，带出「再见」过后便会「重遇」，「重遇」时可能会有意见分歧，但只要彼此体谅，便能「和好如初」；为承接上两部曲，今次MV跟以往一样飞赴台湾取景拍摄，并请来台湾小鲜肉邱以太担任男主角，在MV中，榛綦与邱以太扮演小情侣，期间不乏亲密镜头，当中榛綦更为对方献上荧幕初吻。

榛綦爱情三部曲

《第九十九次和好如初》由Cousin Fung作曲、编写及监制，林若宁填词，讲述同亲友、爱侣相处，最难不是分歧，而是争执后，如何能彼此体谅，继而令关系更为坚固，带出珍惜身边人的讯息，榛綦表示：「缘分向来脆弱，许多争吵与误会，都源于执著于『自己是对的』，忘了相处本就是互相迁就与包容。千万别因一时好强，辜负值得珍惜的人——学会站在对方立场，从来不是认输，而是在乎关系多过在乎输赢。」

榛綦再赴台取景

《第九十九次和好如初》是系列的最后一部曲，为了想要整件事可以更连贯，MV再次选择赴台湾取景，更找来同一个导演合作，并邀请台湾小鲜肉邱以太担任MV男主角，与榛綦化身中学生，二人以校服Look示人毫无违和感，当中榛綦更笑言感觉似拍摄台湾校园偶像剧，有圆梦感觉，她说：「好开心可以趁自己还能当学生的时候完成我的梦想，也很庆幸导演把我拍得很美，还很像学生！大学毕业后的我，有时候会怀念中学的时候，也可以算是帮我回忆一下以前上中学的一些单纯简单的生活。」

榛綦僵硬锡邱以太

此外，榛綦与邱以太在MV中不乏小情侣的亲密镜头，其中一幕，榛綦更要向对方的脸旁献吻，首次在荧幕献出初吻的榛綦，自言尴尬得有点僵硬，幸好邱以太的亲切与专业，令她的紧张得以缓缓放松，榛綦表示：「这次的拍摄比较多像情侣般的肢体接触，本来我有点担心会显得很僵硬，但以太的专业，加上导演的指导，让我觉得放松，衷心感谢大家。以太是一个很专业的演员，很快就可以将很内敛的我打开。我真的再次感觉到，台湾人的亲切和热情，让我这次的拍摄可以顺利完成，画面也拍得很唯美。」