Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱回家丨Bonnie「黑丝诱惑」金城安  网民跪求「安Bon」复合 林凯恩亲解与周嘉洛剧中关系

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-09 HKT
发布时间：16:00 2026-04-09 HKT

TVB皇牌处境剧《爱回家之开心速递》剧情时有惊喜，近日播出的一集更出现了令观众心跳加速。剧中由林凯恩（Iris）饰演的乖乖女Bonnie，为了帮助已分手的前男友金城安（周嘉洛 饰）克服「三色豆」恐惧症，竟突破形象化身性感女教师「Miss Tam」，上演一场火辣的「制服诱惑」，不但令网民为之疯狂，更再次燃起大众对「安Bon恋」复合的期望。

林凯恩黑丝短裙制服诱惑

在最新剧情中，向来形象清纯的林凯恩换上一身性感教师造型，令人眼前一亮。从剧照及她于个人Instagram上发放的福利照可见，她身穿白色衬衫、黑色窄身西装外套及短裙，配上一双惹人遐想的黑色丝袜和高跟鞋，再戴上金色细框眼镜，完美演绎了「Miss Tam」的性感与专业。照片中，她时而翘脚坐在沙发上，尽显修长美腿；时而与周嘉洛俏皮自拍，大派粉丝福利。

相关阅读：游嘉欣拍Kiss戏形容唔够激 林凯恩惨成网民发泄对象 戴祖仪卖口乖赞TVB从善如流

林凯恩教师造型收服粉丝

这个造型与Bonnie以往的乖巧形象形成强烈对比，成功在网上引爆热议。网民纷纷涌入留言区大赞：「好正呀黑丝」、「黑丝会引发战争」、「想上Miss Tam堂」，激赞林凯恩的突破性演出，认为她「有啲性感又有啲型」。

Bonnie性感帮助安仔

本集剧情围绕金城安因要接见外国大使，必须克服对该国「国菜」三色豆的童年阴影。为此，Bonnie化身严师，以角色扮演的方式，手持教鞭，强势地逼问安仔：「三色豆是什么味道？回答我！」试图解开他的心结。Bonnie今次出手帮助前度安仔的举动，再次勾起了观众对「安Bon恋」的集体回忆。虽然两人分手多时，Bonnie亦有新对象「葱头」（丘梓谦 饰），但网民对这对「初恋CP」的思念从未减退，纷纷留言「好挂住安bon」、「安Bon世一」，甚至有粉丝忆起当年安仔为Bonnie准备护士服想玩角色扮演的甜蜜往事，感叹两人依旧是最合衬的一对。

林凯恩谈复合问题

「安Bon恋」的复合问题一直是剧迷最关心的话题之一。林凯恩早前接受传媒访问时曾笑言，这个问题「无论三岁到八十岁都会问」。对于会否复合，她当时表示决定权在于监制和观众，但她个人颇享受目前的关系。她以「好熟悉的亲人」来形容与金城安在剧中的关系，认为两人现在更像「战友」，表示变成战友一齐去冲，未必一定要是爱情。因为若分了手就永远不见，其实是好惨的一件事。

相关阅读：《爱回家》Bonnie林凯恩将结婚成人妻？狄易达IG留言两字掀热议 曾卷疑似男友公司出粮纠纷

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
19小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
7小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
7小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
10小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
10小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
18小时前
其中一宗困䢂报告发生在北角海关总部大楼。杨伟亨摄
00:44
港灯与中电联网线路故障 港岛区5分钟内35宗困䢂报告
突发
6小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
20小时前