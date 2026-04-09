爱回家丨Bonnie「黑丝诱惑」金城安  网民跪求「安Bon」复合 林凯恩亲解与周嘉洛剧中关系

TVB皇牌处境剧《爱回家之开心速递》剧情时有惊喜，近日播出的一集更出现了令观众心跳加速。剧中由林凯恩（Iris）饰演的乖乖女Bonnie，为了帮助已分手的前男友金城安（周嘉洛 饰）克服「三色豆」恐惧症，竟突破形象化身性感女教师「Miss Tam」，上演一场火辣的「制服诱惑」，不但令网民为之疯狂，更再次燃起大众对「安Bon恋」复合的期望。

林凯恩黑丝短裙制服诱惑

在最新剧情中，向来形象清纯的林凯恩换上一身性感教师造型，令人眼前一亮。从剧照及她于个人Instagram上发放的福利照可见，她身穿白色衬衫、黑色窄身西装外套及短裙，配上一双惹人遐想的黑色丝袜和高跟鞋，再戴上金色细框眼镜，完美演绎了「Miss Tam」的性感与专业。照片中，她时而翘脚坐在沙发上，尽显修长美腿；时而与周嘉洛俏皮自拍，大派粉丝福利。

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林凯恩教师造型收服粉丝

这个造型与Bonnie以往的乖巧形象形成强烈对比，成功在网上引爆热议。网民纷纷涌入留言区大赞：「好正呀黑丝」、「黑丝会引发战争」、「想上Miss Tam堂」，激赞林凯恩的突破性演出，认为她「有啲性感又有啲型」。

Bonnie性感帮助安仔

本集剧情围绕金城安因要接见外国大使，必须克服对该国「国菜」三色豆的童年阴影。为此，Bonnie化身严师，以角色扮演的方式，手持教鞭，强势地逼问安仔：「三色豆是什么味道？回答我！」试图解开他的心结。Bonnie今次出手帮助前度安仔的举动，再次勾起了观众对「安Bon恋」的集体回忆。虽然两人分手多时，Bonnie亦有新对象「葱头」（丘梓谦 饰），但网民对这对「初恋CP」的思念从未减退，纷纷留言「好挂住安bon」、「安Bon世一」，甚至有粉丝忆起当年安仔为Bonnie准备护士服想玩角色扮演的甜蜜往事，感叹两人依旧是最合衬的一对。

林凯恩谈复合问题

「安Bon恋」的复合问题一直是剧迷最关心的话题之一。林凯恩早前接受传媒访问时曾笑言，这个问题「无论三岁到八十岁都会问」。对于会否复合，她当时表示决定权在于监制和观众，但她个人颇享受目前的关系。她以「好熟悉的亲人」来形容与金城安在剧中的关系，认为两人现在更像「战友」，表示变成战友一齐去冲，未必一定要是爱情。因为若分了手就永远不见，其实是好惨的一件事。

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