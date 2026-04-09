杨偲泳首回应《东周刊》爆张振朗拒给社交帐号密码 被TVB减Job风波 力撑：得㗎咩！私隐嚟㗎嘛

杨偲泳昨晚出席主演的爱情电影《厨师发办》在「 第五十届香港国际电影节」首映，提到日前《东周刊》独家爆出，TVB为加强对旗下艺人的形象及网络风险管理推出「辣招」，强制要求所有艺人交出其个人社交平台账号密码，由公司进行「中央管辖」，有指张振朗、戴祖仪、郭柏妍及游嘉欣拒绝就范，张振朗因此被暂时搁置了数个商业洽谈。身为张振朗女友的杨偲泳，被问到男友要交出密码时闻言说：「得㗎咩！呢啲私隐嚟㖞！以为讲笑，照计应该唔会咁做，自由嚟㗎嘛！唔知真确性，其他公司安排不能够评论太多。不过应该唔会咁决定，咁样系踩钢线。」

张振朗被搁置工作的话可找她

提到张振朗疑因拒就范而被暂时搁置商业洽谈，杨偲泳笑说：「咁可以揾我啰！（男友失去工作，广告商可找你？）边个无得捞都好，我都会为电影而付出。」被问到若她被要求交出密码会否接受？她坚决说：「梗系唔制啦！呢啲私隐，无论做任何工种幕前或幕后，社交媒体系个人喜好，同乜人沟通嘅私人空间，好幸运自己无发生过呢啲事。」问到可有男友张振朗的社交平台密码，以及有指男友被雪藏、会否关心对方？她随即扯开话题，表示最关心有多少观众入场观看电影。

杨偲泳自认戏外是公道女人

另外，杨偲泳笑言当晚首映是第一次跟戏中的「情敌」梁雍婷、彭秀慧、张纹嘉同场见面，因为大家没有对手戏。戏中饰演女强人的她，笑言角色在决定上「假民主、真霸道」，但现实中的她则相反，是个很公道的人。当被笑指难怪男友张振朗喜欢她，杨偲泳即转话题，指戏中的小野爱恋她未算痴迷，但会「嗒糖」。谈到张振朗对她也「嗒糖」，她笑言希望每位入场观众欣赏该片后，也会对她「嗒糖」。

