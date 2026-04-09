Teller王伟俊拒加男团：不想拖累别人 视Eminem为奋斗目标｜独家

Teller(王伟俊)在《全民造星VI》夺下冠军后短短一个月，便推出新歌《I'm Telling You》进军乐坛，成为力捧一员当然感到压力。不过，他庆幸没有加入男团，可以自由创作将自己的故事呈现给观众，务求日后做到偶像Eminem一样，成为一位能给予大家力量的艺人。文 ： 钟舜英 图：林宾尼

Teller可说是《全民造星》成员最快推出个人单曲之人，获公司力捧当然也有点压力，Teller感到「力捧」这两个字是存在了很多期望，他要学懂不要给予自己太多压力，而他的减压方法就是做Gym及擂台上打沙包，他笑言:「若然很大压力时，可能要打爆沙包。哈哈!」

Teller想参与创作

Teller直接了当表明不想加入男团，他坦率地说:「我一身纹身和肌肉，加入其他六位可爱、后生又没有纹身的男生，会有一种不好的突出感觉，我很开心没有加入男团，我亦真的不想，因个人发展制作一个作品出来，我的参与度很高，我会很享受整件事，相反男团的话便不能有那么多参与度，而且压力会更大，不加入男团也是因为我跳舞不好，在韩国训练一个月也没有什么进步，只学识跳一只舞，所以也不想拖累其他人，突然有一个不懂得跳舞的人在后面会让人感到奇怪。」Teller有信心在自己的自由创作之上，能将自己的故事呈现出来，让观众能够看清楚Teller眼内的世界。

TellerMV3写激励人作品

Beatbox不是香港乐坛主流，若然主力在这方面发展可能会吃亏，Teller深明此道，他解释参赛本想着能够打入30强可以宣传Beatbox文化，赛事中途有些改变想法，因发觉这世上有更多技巧比自己强劲的人，倒不如用歌曲讲自己故事，现在他想写一些激励别人的歌曲，例如决赛唱的《Be the Top》讲述自己走到15强被淘汰出局，但仍可以迎难而上去击破难关做到「Be the Top」，他说 :「我的偶像是美国歌手Eminem，当我不开心时、有难题时便会听他的歌曲《Not Afraid》、《Last One Standing》等，他给予我很大力量，我想成为他那样的一个艺人可以给予人力量，他的故事很崎岖，他是比赛出身与我一样，我经历着他所经历的事，走着他过往走过的那条路，真的不可思议。」

Make up : Cathy @ powderclub_hk Hair : Idols leung @ CHIC Private i salon Styling : Gumbi Siu Wardrobe : argueculture、number_r、midnightfactory Venue: Lubuds Group, FWD House 1881