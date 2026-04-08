Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹智允退团８个月后惊爆内幕 被指涉偷窃队友手机兼欺凌后辈

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-08 HKT
发布时间：22:45 2026-04-08 HKT

韩国女团izna成员尹智允去年2月因健康问题暂停活动，同年8月经理人公司WAKEONE更正式宣布她退团。当时其队友柳莎朗更曾公开表示与尹智允「会为彼此应援」，间接证明尹智允是在和平气氛下离队。然而事隔8个月，却有自称曾在THE BLACK LABEL当练习生的网民爆料，指尹智允离队的真正原因涉及偷窃、欺凌及男女关系混乱。

匿名爆料者指控多次偷窃

该名匿名爆料者自称曾与MEOVV成员、尹智允等生活在同一空间。她指尹智允早在练习生时期，已多次偷窃同期练习生的奢侈品，包括偷去MEOVV成员Gawon的名牌衫和潮物。爆料者又提到负责izna的视觉策划和音乐制作的THE BLACK LABEL，曾送新款名牌手机给该团成员作为出道礼物。其中一名成员一直沿用旧手机，把新手机存起来，结果尹智允试图偷走队友那部新手机时被发现，人赃并获之下，令成员之间失去信任。有精明网民从izna成员的IG相中侦察，发现初出道时唯一没有用那部名牌手机自拍的只有柳莎朗，估计被偷手机的受害者就是她。而爆料者指偷手机事件正是WAKEONE和THE BLACK LABEL均把她列入黑名单的导火线，所以其实她并非自愿退团，而是被开除。

尹智允初出道自觉高人一等

爆料者又指公司起初内定尹智允出道，养成她自觉高人一等，不但违例霸占练习室，更欺凌后辈，以及嘲讽同期练习生「无料」故未能出道。她更提到有从YG转来的后辈常被尹智允当工人般使唤，据说该后辈就是MEOVV成员Sooin。

金虔佑辱骂Staff遭停工

此外，更爆出尹智允私下男女关系混乱，插足同属选秀节目《I-LAND2》的同期生恋情，勾引对方男友。接着又另交一名刚出道的男生，二人成为恋人后更动用对方部分签约金做旅费，双双赴美，回到韩国后又火速跟人家分手。爆料文一出后引发全网轰动，有人信到十足，但亦有网民指爆料者未有真凭实据，怀疑尹智允被抹黑。而同属WAKEONE旗下的男团ALPHA DRIVE ONE（ALD1）成员金虔佑，2月时被多位自称是韩国3大电视台工作人员的网民爆料，指他拍摄《两天一夜》期间辱骂工作人员「胖子」。WAKEONE昨日终决定让他暂停活动，他本人亦公开道歉。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
10小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
4小时前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
01:54
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
5小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
时事热话
6小时前
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
社会
8小时前
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
影视圈
7小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
7小时前
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
影视圈
6小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
3小时前