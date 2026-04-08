尹智允退团８个月后惊爆内幕 被指涉偷窃队友手机兼欺凌后辈

韩国女团izna成员尹智允去年2月因健康问题暂停活动，同年8月经理人公司WAKEONE更正式宣布她退团。当时其队友柳莎朗更曾公开表示与尹智允「会为彼此应援」，间接证明尹智允是在和平气氛下离队。然而事隔8个月，却有自称曾在THE BLACK LABEL当练习生的网民爆料，指尹智允离队的真正原因涉及偷窃、欺凌及男女关系混乱。

匿名爆料者指控多次偷窃

该名匿名爆料者自称曾与MEOVV成员、尹智允等生活在同一空间。她指尹智允早在练习生时期，已多次偷窃同期练习生的奢侈品，包括偷去MEOVV成员Gawon的名牌衫和潮物。爆料者又提到负责izna的视觉策划和音乐制作的THE BLACK LABEL，曾送新款名牌手机给该团成员作为出道礼物。其中一名成员一直沿用旧手机，把新手机存起来，结果尹智允试图偷走队友那部新手机时被发现，人赃并获之下，令成员之间失去信任。有精明网民从izna成员的IG相中侦察，发现初出道时唯一没有用那部名牌手机自拍的只有柳莎朗，估计被偷手机的受害者就是她。而爆料者指偷手机事件正是WAKEONE和THE BLACK LABEL均把她列入黑名单的导火线，所以其实她并非自愿退团，而是被开除。

尹智允初出道自觉高人一等

爆料者又指公司起初内定尹智允出道，养成她自觉高人一等，不但违例霸占练习室，更欺凌后辈，以及嘲讽同期练习生「无料」故未能出道。她更提到有从YG转来的后辈常被尹智允当工人般使唤，据说该后辈就是MEOVV成员Sooin。

金虔佑辱骂Staff遭停工

此外，更爆出尹智允私下男女关系混乱，插足同属选秀节目《I-LAND2》的同期生恋情，勾引对方男友。接着又另交一名刚出道的男生，二人成为恋人后更动用对方部分签约金做旅费，双双赴美，回到韩国后又火速跟人家分手。爆料文一出后引发全网轰动，有人信到十足，但亦有网民指爆料者未有真凭实据，怀疑尹智允被抹黑。而同属WAKEONE旗下的男团ALPHA DRIVE ONE（ALD1）成员金虔佑，2月时被多位自称是韩国3大电视台工作人员的网民爆料，指他拍摄《两天一夜》期间辱骂工作人员「胖子」。WAKEONE昨日终决定让他暂停活动，他本人亦公开道歉。

