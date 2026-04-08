港片《我们不是什么》凭口碑上榜 《再见UFO》有后劲 复活节电影票房近2,800万大胜去年

今年复活节档期（4月3日至6日）的电影票房，港澳两地总收入为 HK $ 27,757,780（香港地区票房 HK $ 25,931,645），比去年复活节（4月18日至21日）的票房总收入 HK $ 13,564,130（香港地区票房 HK $ 12,753,564）倍增104.64%（香港地区票房增加103.33%）。今年复活节档期戏码强劲，由阖家欢片种主导，驱动一家大小入场观影，带动票房节节上升。

荷里活代表领头

复活节档期上映的电影，收入最佳的是荷里活动画片《超级玛利欧银河大电影》，4天收入为 HK $ 13,192,620；第二位是荷里活电影《末日圣母号》，收 HK $ 4,284,690；第三位动画片《狸想奇兵》收 HK $ 2,897,669。香港电影《夜王》、《我们不是什么》及《再见UFO》则排行第四、第五及第六位，分别收 HK $ 1,544,937、HK $ 1,498,282，及 HK $ 1,192,506。