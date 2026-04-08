Alton孖梁彦宗深入赤道部落参与托拉查族丧礼 大开眼界：似嘉年华

ViuTV全新探险旅游节目《两条友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。两位主持梁彦宗（Chris）及MIRROR成员王智德（Alton）走进亚洲赤道地带，横跨马来西亚、印尼及巴布亚新几内亚，游走于奇兽异卉之间，深入深藏于丛林、高地及海域的原住民族。节目中二人会探访不同原住民族部落，亲身体验从来都没有想像过的生活方式，展开一场另类旅游冒险。

Alton市集试食「厨余」有惊喜

今晚播出的一集，参加丧礼前，二人先到当地市集觅食，见到托拉查族的传统小食「Kapurung」，但店舖环境，加上食物以胶桶作容器并放置于地下，都令二人面有难色，更直指似「厨余」。二人鼓起勇气去尝试，竟然意外发现味道不错，Alton更指有海带汤味道。

王智德指丧礼似「又食又拎」嘉年华

丧礼当日，Yansen表示这场丧礼已筹备两年。Alton一到场即形容「似嘉年华」，整个丧礼气氛与一般认知大相迳庭，Alton更笑言：「撇除个丧字，都系一个又食又拎嘅活动。」入场仪式犹如庆典。对托拉查族而言，无论与离世者是否相识，每个人都可以参加丧礼，因此主人家从不会预计到当日到场嘉宾数量。

水牛大战头破血流震撼二人

其后，众人更「转场」到田中观看水牛战，场面激烈，甚至水牛有头破血流的情况。Chris形容这场另类丧礼：「佢哋重视死亡得嚟又唔系好重视，搞咁大阵仗，但系又唔会不停提住离世嘅人。」令二人对托拉查族面对死亡时的「Chill爆」态度深感欣赏。