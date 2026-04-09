Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

72岁八両金搭港铁神情呆滞  为养仔中港奔波日做逾12小时  曾被前妻爆「患癌」惹热议

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-09 HKT
发布时间：10:00 2026-04-09 HKT

现年72岁的资深艺人八両金（叶竞生），近年将事业重心转移至内地，不仅在广州开设公司，投身网络电影制作，更紧贴潮流做起主播带货，年过七旬依旧为事业和家庭劳心劳力。然而，近日有网民于港铁车厢内偶遇八両金，并拍下他疲惫的身影。

八両金神情呆滞心事重重

从网民分享的照片可见，八両金头戴渔夫帽，身穿白色恤衫外搭黑色背心，独自坐在座位上。照片中的他港铁内神情落寞满怀心事，面带倦意的他表情呆滞，眼神似乎没有焦点，与幕前总是带给观众欢笑的形象大相迳庭，看起来心事重重，相信这与他极度辛苦的工作有关。

相关阅读：八両金31岁儿子近照样貌再进化！八両仔被指撞样Anson Lo 金价上升老窦金器全消失掀讨论

八両金日做逾12小时年中无休

据悉，八両金移居内地后，生活几乎被工作填满。他的儿子叶小霆（八両仔）曾透露，父亲每天的作息就是早上八点起床，一直工作到晚上八点半才下班，几乎年中无休。对于这位年逾古稀的长者而言，莫讲退休享受生活，连放假似乎也是一种奢想。

八両金日做夜做为养仔

除了事业上的辛劳，家庭的烦恼也可能是他心事重重的来源。去年，其前妻「八両菜」何颛彤突然向外界爆料，声称八両金患上癌症，更断言他「得番几个月命」，引起全城关注。虽然八両金事后立即澄清，更在记者面前做掌上压、打拳，力证自己身体健康，但这段与前妻的恩怨情仇，亦让他多次感叹「好辛苦」。在连串风波中，八両金曾透露自己并非外界想像中富有，因为「仲要养仔」，言谈间流露出对儿子八両仔的极度挂心与责任感。这位昔日的喜剧演员，如今为生活和家庭奔波，其憔悴的神情实在令人心疼。

八両金望跟八両菜各行各路

去年7月，八両金被前妻八両菜控诉家暴、出轨、吃软饭等，更声称八両金罹患癌症。愤怒的八両金随即透过《东周刊》公开申冤。到十月，八両菜因医疗事故导致脚部重伤，因而陷入经济困境，她再度指责前夫是无情无义之人，更怒斥八両金曾提出复合，却仅愿支付每月2000元作为家用，直指这是对她的侮辱。对此，八両金无奈感叹，强调绝对没有要求复合，亦指叫八両菜到内地养病的提议「对得住天地良心」，他谓只希望未来和前妻各行各路，互不打扰。

相关阅读：周星驰御用绿叶曾遭前妻轰家暴  携子北上长住广州  年过70创业奔波劳碌年中无休

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
14小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
4小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
16小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
5小时前
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
影视圈
13小时前
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
01:09
伊朗局势｜停火首日以军大规模袭黎巴嫩 伊朗重封霍峡扬言退出停火协议︱持续更新
即时国际
8小时前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
23小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT