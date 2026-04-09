72岁八両金搭港铁神情呆滞  为养仔中港奔波日做逾12小时  曾被前妻爆「患癌」惹热议

现年72岁的资深艺人八両金（叶竞生），近年将事业重心转移至内地，不仅在广州开设公司，投身网络电影制作，更紧贴潮流做起主播带货，年过七旬依旧为事业和家庭劳心劳力。然而，近日有网民于港铁车厢内偶遇八両金，并拍下他疲惫的身影。

八両金神情呆滞心事重重

从网民分享的照片可见，八両金头戴渔夫帽，身穿白色恤衫外搭黑色背心，独自坐在座位上。照片中的他港铁内神情落寞满怀心事，面带倦意的他表情呆滞，眼神似乎没有焦点，与幕前总是带给观众欢笑的形象大相迳庭，看起来心事重重，相信这与他极度辛苦的工作有关。

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八両金日做逾12小时年中无休

据悉，八両金移居内地后，生活几乎被工作填满。他的儿子叶小霆（八両仔）曾透露，父亲每天的作息就是早上八点起床，一直工作到晚上八点半才下班，几乎年中无休。对于这位年逾古稀的长者而言，莫讲退休享受生活，连放假似乎也是一种奢想。

八両金日做夜做为养仔

除了事业上的辛劳，家庭的烦恼也可能是他心事重重的来源。去年，其前妻「八両菜」何颛彤突然向外界爆料，声称八両金患上癌症，更断言他「得番几个月命」，引起全城关注。虽然八両金事后立即澄清，更在记者面前做掌上压、打拳，力证自己身体健康，但这段与前妻的恩怨情仇，亦让他多次感叹「好辛苦」。在连串风波中，八両金曾透露自己并非外界想像中富有，因为「仲要养仔」，言谈间流露出对儿子八両仔的极度挂心与责任感。这位昔日的喜剧演员，如今为生活和家庭奔波，其憔悴的神情实在令人心疼。

八両金望跟八両菜各行各路

去年7月，八両金被前妻八両菜控诉家暴、出轨、吃软饭等，更声称八両金罹患癌症。愤怒的八両金随即透过《东周刊》公开申冤。到十月，八両菜因医疗事故导致脚部重伤，因而陷入经济困境，她再度指责前夫是无情无义之人，更怒斥八両金曾提出复合，却仅愿支付每月2000元作为家用，直指这是对她的侮辱。对此，八両金无奈感叹，强调绝对没有要求复合，亦指叫八両菜到内地养病的提议「对得住天地良心」，他谓只希望未来和前妻各行各路，互不打扰。

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