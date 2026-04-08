方力申回应与「高仿邓丽欣」合唱：唱歌就唱歌 初次Busking为红馆个唱造势

方力申（小方）将于下月在红馆举行《方力申Perfect Moment 最佳时间》演唱会，今日他穿上粉红色衫现身炮台山，举行Live Busking造势。为配合演唱会海报主题，他特意请来邓建明（Joey）、新晋乐队「晚安莉莉」的Yam和水金担任键盘与结他，还有街坊杜德智等星级乐手伴奏，师兄刘浩龙亦到场撑腰，吸引半百途人及粉丝围观。

小方见男粉丝增多笑言「有啲惊」

入行25年首次做busking的小方，现身时显得有点不知所措，不断问现场观众使唔使握手？又笑言原来自己要做埋主持。现场有男粉丝不断高声大叫小方的名字，他表示：「我发觉啲粉丝唔同咗，因为以前主要系女粉丝，今次多咗啲男粉丝，自己有少少惊，唔知道我系咪做错咗啲乜嘢事。」小方分别献唱了《好心好报》、《大方》、《好好恋爱》等3首经典歌曲。

小方减13磅创6年最轻体重

距离演唱会还有一个多月，小方身形明显清减。他透露为演唱会戒酒、吃得清淡，比以往多走路及使用跑步机斜板，每次步行45分钟：「依家去到临急抱佛脚嘅阶段，冇得尽善尽美，尽做。」他表示现时体重轻了13磅，是近6年最轻。收身成功后，他重新穿回数年前买下的恤衫：「件衫当时唔啱着，太太帮我放入衣柜，好彩未剪牌，昨晚一试又啱着！」

方力申红馆嘉宾名单保密

提到早前在佛山登台时，被指请来34岁「高仿邓丽欣」杨斯捷合唱《好心好报》，小方解释：「当日我冇彩排，预早知道有合唱环节，会同佢哋嘅歌手合唱，上到台见到演出表先知对方系边个。」被问到会否觉得对方似Stephy？他直言：「你问我，我就冇谂过嘅，唱歌就唱歌咁样啰！」至于演唱会嘉宾名单，以及Stephy说未被召唤，他大卖关子，还表示大家要知道有甚么嘉宾，就要买飞入场睇。又李彩华早前在IG公开表示会买飞支持，小方指两人很久没见，当日在餐厅偶遇，觉得对方为自己宣传好客气。他还透露届时会与师兄刘浩龙在台上切磋Show肌。

IsIa太靓「电晕」爸爸

问到今天为何不带女儿IsIa出来他busking？他指太太叶萱（Maple）很想来，但因要工作来不到。提到他早前在社交平台晒父女「小丸子」造型，他说：「件衫系朋友送，粉丝提我以前都扮过小丸子，我6、7年前生日扮过，啲粉丝见到我啲旧相话作呕，仲话影衰晒个女！」有女万事足的他，表示女儿的眼睛会说话，自己完全被女儿电晕。