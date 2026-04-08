前TVB新闻女神蔡雪莹罕晒泳照 一改保守形象性感示人 离巢后变豪门少奶

曾有「TVB新闻部女神」的主播蔡雪莹（Snowy）与全国政协朱铭泉儿子、上市公司太子爷朱威霖（William）婚后诞下一子一女，晋身豪门少奶奶的蔡雪莹生活无忧，日前趁着复活节长假期，一家四口到外地享受阳光与海滩，蔡雪莹当然不忘派「彩蛋」，罕晒正面泳装照，虽然她没有逼爆的上围，但白滑兼零赘肉的身材，状态极佳，一点都不似是两孩之母。

蔡雪莹一举一动依然是网民焦点

蔡雪莹离巢多年一举一动依然是网民焦点，今次一口气晒出多张正面泳装照，她还以英文留言：「永远不要忘记爱自己。」贵为豪门阔太的蔡雪莹未有做全职妈妈，在老公支持下转型做节目主持兼KOL，难怪她曾说：「能与你携手变老，是我莫大的福气。让我们一起创造更多美好的家庭回忆。」

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蔡雪莹派「彩蛋」罕晒正面泳装照

今次蔡雪莹派「彩蛋」罕晒正面泳装照，无论外貌还是身材都完全看不出已是两孩之母，虽然只是连身泳衣，但其纤瘦且没有赘肉的身材别一有番蕴味，一双长腿更极为吸睛。蔡雪莹曾被问贴性感相是否要经老公批准：「我老公就冇话唔畀派嘅，呢个年代边有咁封建嘅，而我本身又唔系行性感路线，身材又唔系好好，我系行专业路线。」

蔡雪莹九龙塘独立屋豪宅内部曝光

蔡雪莹和朱威霖结婚逾10年，依然相当恩爱，朱威霖在结婚当日已经讲到明：「我已经将身体签咗畀佢，卡任碌、袋任买。」婚后亦不时亲自为太太下厨。蔡雪莹分享了家庭日常，令其九龙塘独立屋豪宅内部曝光，巨型客厅有堆积如山的潮流玩具收藏，当中包括多个热门的Art Toy、盲盒公仔等，犹如一面「玩具墙」，睡房空间非常阔落，一张King Size双人大床置于房中仍绰绰有余。去年农历新年，蔡雪莹与老公穿上亲子贺年装，一家四口以红当当打扮站在泳池边合照，见到身后摆放多盆年桔和年花，独立屋楼高多层，中间摆放巨型桃花，楼梯底位置都种满花草。

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