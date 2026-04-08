韩寒《飞驰人生3》4.9香港上映 罗礼贤父子传承飞车绝技 李治廷惊喜加盟

由内地新一代导演韩寒自编自导的动作飞车大制作《飞驰人生》系列电影来到第三部！今集票房更突破43亿人民币，跻身内地票房榜10大，本片4月9日将登陆香港上映。电影除了大家熟悉的沈腾、尹正、黄景瑜、范丞丞等原班人马悉数回归外，更惊喜加入原岛大地、李治廷等，幕后方面同样精英上阵，除了内地优秀的团队外，也有香港精英代表，飞车动作导演之一罗义民，凭借精湛的设计打造出连场震撼的飞车场面，而他的父亲正是80年代香港知名动作指导罗礼贤，父子兵先后为《飞驰》系列齐齐上阵，父亲担任顾问、儿子主理动作设计，又一个精彩传承。

罗义民破个人飞车纪录

罗义民19岁便正式投身电影动作指导岗位，参与的作品包括《催眠大师》《无人区》、《赛车传奇》、《疯狂的石头》、《飞驰人生》系列等影视作品，及《金陵十三钗》、《一步之遥》、《银河补习班》等多部大制作的动作设计工作。2011年与韩之夏共同执导电影《赛车传奇》开启导演生涯，2018年12月2日凭特技指导工作获首届绍兴柯桥新锐电影节新人单元「最佳新锐特技导演奖」，近年作品除了飞驰之外，还有参与动作指导《酱园弄．悬案2025》。而执行工作的过程中，罗义民也破了自己的个人飞车纪录，在《飞驰2》中所设计的一个半空飞车场面，连环飞转6又3/4圈，连他自己都惊喜说：「自己也没料到有这个成绩一个成绩，真的争1/4一圈便平了一个行内动作飞车的纪录，好有满足感！一次很难忘的体验和经历」作为父亲的罗礼贤也在现场见证这一刻，和儿子的成就分外感到兴𡚒。除了香港的精英外，电影中亦有香港的情怀，沈腾与一班战友，每当互相勉励，跨过困境的时候，总会唱着Beyond的经典歌曲「光辉岁月」，让大家马上振奋起来。

韩寒实景拍摄

作为资深赛车手的导演韩寒，将自己多年赛道的经验融入创作中，坚持真实赛车场景的信念，电影全程实拍，这样才让观众同步感受到赛车的震撼性！为了还原拉力赛的独特魅力，剧组远赴伍须海、鸡丑山、猎塔湖等高海拔地区实景拍摄，将高原的壮阔与赛道的艰险尽数收录。赛道设计也全面升级，从以往的单车竞速，变为20部赛车同场竞技。拍摄中，俯拍、跟拍、车内视角等多镜头灵处理，无论悬崖漂移、砂石路狂飙、多车追逐等惊险镜头一气呵成，台前幕后凭一股无穷的毅力，加上电影藉热爱赛车的励志故事，成就了今次出色的票房成绩。

《飞驰人生》4.11三集马拉松放映

此外，《飞驰人生》第一及二集将于4月11日起，首度在港限量大银幕放映，而其中the sky cinema亦会在11号当日，举行三集连映马拉松活动，为一众戏迷、车迷带来一个精彩热血的光影周末。