周吉佩庆祝歌迷会三周年爆喊 感触：怀疑自己到底可以行到几远 预告5月16日广州开唱

周吉佩（吉吉）自《中年好声音》夺冠以来，人气持续高企，其官方歌迷会「吉S粉同学会」亦于近日迎来成立3周年的重要里程碑。日前吉吉特别与歌迷前往内地观澜湖度假区，展开一连两日的「吉S粉同学会三周年庆祝活动」，并获邀于观澜湖星光大道举行「打手印」开幕仪式，见证其演艺事业的又一成就。

吉吉分享重回乐坛心路历程

庆祝晚宴是本次活动的重头戏，席间吉吉深情分享了3年来由素人重回乐坛的心路历程，衷心答谢歌迷们由始至终的不离不弃。大会当晚播放了由歌迷精心制作的3年纪录片段，回顾了双方共同成长的点滴。

吉吉剖白一直以来压力唔细

当全场歌迷有默契地大合唱《陪著你走》时，一向形象正能量的吉吉禁不住激动落泪，场面极其感人。吉吉真情剖白道：「大家平日见到我嘅一面都系好正面、好开心，但其实一直以来压力都唔细，有时都会怀疑自己到底可以行到几远。以前我可能系一个人孤军作战，但而家多咗一班咁爱我嘅人陪我一齐行，我承诺会同大家一齐走得更远。」

吉吉进驻观澜湖名手印廊

吉吉此行更受邀于观澜湖留下永久手印，正式进驻名手印廊，与多位演艺界前辈并列。此外，吉吉亦尽显亲民一面，与歌迷一同体验手工艺、滑雪、参观海洋馆，并近距离互动交流，享受难得的悠闲时光。活动尾声，吉吉更为歌迷带来喜讯，正式宣布将于5月16日在广州举行个人演唱会，这是他开拓内地市场的重要一步，他表示目前已进入积极备战状态，务求以最佳水准回馈一直支持他的「吉S粉」。

