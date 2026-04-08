Kanye West涉反犹言论遭英国政府禁入境 累Wireless音乐节取消损失两亿

饶舌天王Kanye West早前落实为英国Wireless音乐节担任压轴表演嘉宾后，赞助商纷纷宣布退出，连英国内政部都出手禁止他入境，音乐节随即亦被逼取消！据英国内政部周二向BBC证实，Kanye周一通过电子旅行授权申请前往英国，但已遭内政部拒绝，理由是「他的出现不利于公众利益」，英国首相施纪贤（Keir Starmer）甚至坚称Kanye「根本不应被邀任Wireless音乐节的重点演出歌手」。

Kanye West犯众憎

Kanye近年发表大量反犹太言论，去年更推出一首歌颂希特拉（Adolf Hitler）的歌曲《Heil Hitler》，又以AI伪造史嘉莉祖安逊（Scarlett Johansson）、Drake等名人穿上其出品反犹太T恤的宣传片，种种恶行备受外界狠批，甚至已被娱乐圈及各大品牌和广告商封杀。娶了澳洲太太Bianca Censori的他，亦已遭澳洲政府取消其签证。为了重出江湖，Kanye近日积极进行洗底。今年1月，他在《华尔街日报》上刊登了全版广告，为他的反犹太主义行为道歉，并说：「我不是纳粹分子，也不是反犹太主义者。」最近他亦在社交平台多番发言，声称自己「已经不再反犹太」，又将以往的过激行为归咎于躁郁症，并公开请求宽恕。他甚至表示愿意与英国犹太社群直接对话，希望获得对方谅解。可惜无论是犹太社群、英国政府还是赞助商，都怀疑其诚意。

Kanye West累公司损失2.3亿港元

Wireless音乐节方面亦在官方IG宣布取消今年的音乐节活动，并表示所有已订票的乐迷将获全数自动退款。据《每日邮报》报道，演唱会推广公司Live Nation已花费数月时间策划，并投入巨资，企图帮助Kanye重回巅峰。他们曾打算在英超队伍热刺、韦斯咸的主场为他举行演唱会，但被这2支球队拒绝。他们最终安排Kanye参演Wireless音乐节，并已付他1,500万美元（约1.17亿港元）歌酬。由于音乐节快将于今夏举行，临急之下未能邀得具代表性饶舌歌手代替Kanye，音乐节因而亦须取消，估计今次Live Nation约捐失3,000万美元（约2.35亿港元）。