正义女神丨「女学生伤人案」胡敏芝校服Look零违和感 有拍拖多年男友 做补习老师帮补生计

TVB新剧《正义女神》由佘诗曼、谭耀文、陈炜、许绍雄等主演，掀起煲剧潮，连带新生代演员同样受到关注。在昨晚（7日）一集的「女学生伤人案」单元，诗诗（胡敏芝饰）在庭上讲出自己与好友静宜（罗皓谊饰）同受欺凌的真相，为好友发声，演技获称赞。

胡敏芝《正义女神》扮中学生

已经26岁的胡敏芝在剧中穿上校服，有网民指其校服Look相当清纯，毫无违和感。而胡敏芝曾在访问中，提到剧中的一场掌掴戏，透露无借位绝对是真打。虽然首次拍被打戏，但她已有心理准备会被打到块面红晒，幸而一Take过完成。

胡敏芝虽然只有26岁，却有一位拍拖7年的初恋男友，胡敏芝去年曾提到与男友的相处，透露二人是彼此扶持。胡敏芝表示男友知道她好钟意娱乐圈工作而支持，不会因为少时间陪伴，而影响感情。胡敏芝认为二人已一齐多年，不担心会变心，而最耐试过因为要拍剧，已两个月没有见面，只靠电话维系感情。

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胡敏芝个性佛系悭家

胡敏芝自言个性佛系，在娱乐圈发展相对较蚀底，惟她不会强行作出转变。虽然工作量渐渐增多，但胡敏芝因为喜欢去旅行，而非常悭家。不但坐港铁出入开工，没有幕前工作的日子，更会做兼职帮人补习，做补习老师教英文赚外快，生活非常贴地。

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胡敏芝毕业于中文大学新闻及传理系，在2021年入读TVB艺员训练班，翌年成为22位J2ers之一。胡敏芝曾主持《冇人性教育》、《不正常爱情研究所》、《荷兰Pop Guide》、《旅行最紧要近》等节目。胡敏芝之后参演剧集《隐形战队》、《新四十二章》、《企业强人》、《反黑英雄》等演出，但多为闲角。

胡敏芝曾为角色减10磅

胡敏芝直到去年在剧集《麻雀乐团》 饰演谭俊彦妹妹「程晴」，成功弹出。身形瘦削的胡敏芝，曾为角色由45公斤减至40公斤，刻意减掉逾10磅，只为与谢东闵在剧中饰演情侣更具说服力：「希望令自己冇咁baby fat，感觉冇咁细个，同（谢）东闵外形会衬啲。」

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《正义女神》「女学生伤人案」单元：