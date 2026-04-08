黄明志持毒案今开庭陈情书要求「撤销控状」 寸爆控方半年冇足够证据延期4.29审理

马来西亚歌手黄明志去年卷入台湾「护理系女神」谢侑芯命案，更被查出身上有不明药丸，加上初步尿检呈毒品反应，依马来西亚《危险毒品法令》「持有毒品」及「滥用毒品」罪嫌起诉，去年12月在针对吸毒案的法庭中获判无罪，当庭释放。黄明志今日（8日）为持毒案现身法庭，依控辩双方共识，案件将于4月29日再次提堂。

黄明志揾神明指路

黄明志昨日（7日）在IG发文表示：「明天就要上法庭了，案件其实还没有开始打的，对方还在准备证据中，如果一直证据不足，我就会无罪释放了。如果要拖的话，那就拖一下。」黄明志更到天后宫参拜祈求指示，又透露妈祖指「没事的，静静就好」。

黄明志陈情书待审

黄明志今日现身法庭，据马来西亚传媒《中国报》报道，主控官指控方在两天前才透过电邮方式，接获黄明志要求控方撤回控状或改控刑罚较轻的控罪的陈情书，至今未来得及审阅。故要求将此案延期过堂，让控方决定是否接纳被告的陈情书。但黄明志的代表律师指出，早已在3月16日将陈情书交予吉隆坡刑事案提控组主任的办公室。

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黄明志离开法庭后再次更新IG，指控方「半年来一直缺乏足够的起诉条件」，因此向「检控官要求法庭『撤销控状』」。黄明志续指：「官司目前是还没有开始打的，刚刚在法庭检控官说还需要两三个礼拜来读这一份『Surat Representasi』，所以还需要等一下」。

黄明志嘲讽网民

黄明志还句句有骨嘲讽：「看到有人留言说『恶有恶报，时辰未到』，我完全认同！马来西亚的确很多『恶报』，为了流量，为了广告，为了花红两个月」。黄明志在最后：「请大家珍惜智慧，远离Google翻译草枝摆恶报。」

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黄明志今日（8日）离开法庭后在IG留言原文如下：

由于半年来一直缺乏足够的起诉条件，所以我们几个礼拜前就已经和律师写了 “Surat Representasi” 给检控官要求法庭“撤销控状”。

“Surat Representasi” 如果用Google翻译成中文是 “陈情书”，某中文报一看到“陈情书”便立刻高潮了。然后就开始散播 - 黄明志向法庭“陈情，要求轻判” 来带风向...

像这类被带偏的新闻，在黄明志身上已经发生最少100次了（我们也已经截图存证了）。也难怪最近看到越来越多键盘法官在审判黄明志...

看到有人留言说 “恶有恶报，时辰未到”，我完全认同！马来西亚的确很多“恶报”，为了流量，为了广告，为了花红两个月...

Btw，官司目前是还没有开始打的，刚刚在法庭检控官说还需要两三个礼拜来读这一份“Surat Representasi”，所以还需要等一下... 请大家耐心等待。谢谢关心。

最后，请大家珍惜智慧，远离Google翻译草枝摆恶报。

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