《东周刊》独家爆TVB「中央管辖」社交网 林峰力撑旧公司有考量：艺人本身在公众层面

林峰和朱鉴然昨晚出席电影《寻秦记 Plus+多元宇宙版》谢票场暨「齐齐睇电视剧《寻秦记》大结局见面会」活动。对于《东周刊》独家爆，TVB为严管旗下艺人的社交网络风险，强制旗下艺人将IG、FB、小红书等帐号密码交由公司「中央管辖」，惟有艺人拒就范而遭雪藏。林峰称，自己已经不在TVB工作，但可能公司有自己的一套制度。问他会否觉得专制？他即说：「我不知，因为我没有了解过事件。」

林峰信能有助争取大数据宣传效益

提到陈炜个人认为这样做可以帮助争取大数据宣传效益，林峰相信也可以，亦相信每一间公司都会为自己艺人争取一个最好的平台利益，也可能大家可以共用资源。至于会否觉得欠缺私隐？他说：「本身艺人就是在公众层面，可能我估计他们有自己的考量。」

林峰备战新戏操练一个月

林峰即将参演《九龙城寨之终章》，因此接受训练一个月，为了连戏饰演陈洛军需要将皮肤晒黑，但因时间紧迫只能靠晒灯，林峰透露以前拍戏一直留有旧伤患，开拍前要尽量康复，他说：「之前右脚上落楼梯有点『kick』，便去照膝盖，十字韧带康复了，但菠萝盖穿了一个窿，因为之前伤了不知道，打了啫喱也帮助到一点。」

朱鉴然呼吁热身拉筋重要

他对着身旁的朱鉴然表示，自己以前不太懂处理伤患，一直没复元累积下来，奉劝朱鉴然要注意。曾是香港泳队代表的朱鉴然表示，当运动员时肩、颈、腰也曾受伤及劳损的战绩，不过都已经康复，也明白运动前要做好热身和拉筋的重要性。

林峰盼最后谢票能再冲刺

另外，晚上11时与粉丝一起看电视剧《寻秦记》大结局，林峰笑称，只试过做倒数活动是那么夜，从未试过那么夜在商场与粉丝睇大结局，他说：「今次夸张，我记得对上一次睇结局已经是《溏心风暴》，我收到这个活动通知时，我也有点惊讶。」谈到电影《寻秦记》票房将接近一亿，他希望能再冲一冲达成目标，他也没想到三个月后的今天还在谢票，不过他应该也是最后一次谢票，因为要准备投入新戏拍摄。

