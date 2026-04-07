黄淑蔓目标清晰剑指「女歌手金奖」 凭《华富1号》再入围「最佳原创电影歌曲」｜独家

24岁的黄淑蔓当年凭《差一点我们会飞》得到金像奖的「最佳原创电影歌曲」而出道，相隔11年，今年她凭《再见UFO》主题曲《华富1号》再次入围这个奖项，她形容心情如同「发梦」一样，既兴奋又紧张。已完成学业的她，现在全身投入乐坛，目标亦十分清晰，要摘下「女歌手金奖」。刻下最想与Gin Lee(李幸倪)合作，虽然日后要争奖有如挑战对方，但黄淑蔓觉得乐坛要多些新血进行良性竞争才好玩。文 钟舜英、图 林宾尼

黄淑蔓入行学懂纪律

除《华富1号》外，黄淑蔓今年推出了第二张个人专辑《Growth》中，对于步伐快还是慢，她深明每个人也有自己的步伐，她很相信运气，庆幸这11年每一首歌她都花尽百分百心思去做。至于问到入行到现在最大的进步，她说一定是纪律，她读完大学才学懂，当艺人是要无时无刻也要为未来做好准备，因此要很有纪律，要自律做运动作身材管理令自己更美，又要从每日的时间表有规律去做工作。黄淑蔓笑言:「以前读书时有很多同事帮我处理，我也很嬲自己做了这么久还好像甚么都不懂，就像新人一样，这问题我经常会问自己，但保持着学习这过程非常有用，我要学识怎去享受这件事。」

至于在个人发展上想做出甚么成绩?黄淑蔓直接了当地表示，想夺得「女歌手金奖」，这是她从没有改变过的目标。她坦言：「听到我这番话，可能觉得很自大，但我认为有目标是好事，哈哈!」另方面，她想成为一个在任何时刻都可以用歌声陪伴着每个人的歌手:「希望在大家经历情绪时，无论这刻你是悲伤、开心还是想要振奋，我的音乐也能陪伴着每个人。」

黄淑蔓恨同Gin Lee合唱

此外，黄淑蔓觉得Gin Lee唱歌很好听，所以很想与对方合唱， Gin Lee这两年都摘下叱咤「女歌手金奖」，若黄淑蔓朝着目标进发，她便是挑战Gin Lee?黄淑蔓说 :「我觉得不是争，这是良性竞争，也要多新血，再多些竞争乐坛才好玩。继续加油，Gin Lee，I love you。」

刚全职当歌手正好遇上郑欣宜暂时离开了公司，感觉就像遇上一个大好机会？黄淑蔓觉得，有时候机会到了，也未必能捉得紧，所以还是要看运气，不会说现在是一个好机会，最重要是做好自己擅长的事，投入百份百努力，其他便顺其自然，希望今年大家能看到黄淑蔓的努力和真诚。

场地提供 : CIAK Prohibition 发型 : Kolen But 化妆 : Kineks Ho Wardrobe: initial